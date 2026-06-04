Royal Air Maroc s’apprête à réceptionner son cinquième Embraer E190

L’avion, âgé d’environ 15 ans, affiche une configuration de 96 sièges, répartis entre 84 en classe économique et 12 en classe affaires. La compagnie a opté pour un modèle de leasing (location longue durée), une pratique courante dans le secteur aérien permettant de renforcer rapidement les capacités tout en maîtrisant les investissements. L’appareil appartenait auparavant à Kenya Airways.

Si la livrée aux couleurs de la RAM a déjà été réalisée, le processus de livraison reste en cours. À ce stade, aucune date officielle de mise en service n’a encore été arrêtée.

Un appareil clé pour le réseau régional

Les Embraer E190 occupent une place de choix dans le dispositif opérationnel de la RAM. Conçus par le constructeur brésilien Embraer, ces avions sont principalement déployés sur des liaisons court et moyen-courrier, généralement comprises entre une et trois heures de vol.

Grâce à leur capacité intermédiaire, autour de 100 sièges, ils permettent à la compagnie de desservir efficacement des destinations où la demande ne justifie pas l’utilisation d’avions de plus grande taille. Ils offrent ainsi un compromis optimal entre coût d’exploitation et remplissage, tout en apportant une flexibilité précieuse dans la gestion du réseau.

Selon nos informations, le nouvel Embraer E190 sera affecté à des vols internationaux opérés par la RAM au départ des aéroports du nord du Maroc, à destination de villes pourvoyeuses de touristes, notamment en Espagne, en France et au Royaume-Uni.

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Au-delà de l’exploitation commerciale, la relation entre Royal Air Maroc et Embraer s’inscrit également dans une dynamique industrielle plus large. Lors du Marrakech Air Show 2024, le Maroc a signé avec Embraer un accord visant le développement de projets industriels conjoints dans l’aéronautique, la défense et la mobilité aérienne urbaine. Dans un entretien accordé à Le360, le PDG d’Embraer Commercial Aviation a précisé que ce partenariat comprend notamment la mise en place d’activités de maintenance, réparation et révision (MRO) au Maroc, avec une installation susceptible d’évoluer vers des capacités plus avancées, ainsi que des programmes de formation et d’échanges académiques.

Embraer met également en avant ses appareils de la famille E2 pour accompagner la modernisation de la flotte de Royal Air Maroc, avec des livraisons possibles dès 2027. Le groupe exprime par ailleurs son intérêt pour un renforcement de la coopération dans le domaine de la défense, notamment autour de l’avion de transport militaire C-390, déjà adopté par plusieurs pays.