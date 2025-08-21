Economie

Défense: le brésilien Embraer sur le point de livrer des avions KC-390 Millenium au Maroc

Un appareil KC-390 de l’avionneur brésilien Embraer.

Le Maroc s’apprête à finaliser un accord avec le constructeur aéronautique brésilien Embraer pour l’acquisition de quatre à cinq avions de transport militaire KC-390 Millennium, pour un montant estimé à plus de 600 millions de dollars.

Le 21/08/2025 à 11h04

L’acquisition des KC-390 Millennium s’inscrit dans le cadre du vaste programme de modernisation des Forces royales air (FRA), visant à remplacer progressivement les 14 C-130H Hercules ainsi que les ravitailleurs KC-130H actuellement en service, rapporte le média spécialisé Military Africa.

Si l’accord est conclu, le Maroc rejoindra un cercle croissant de pays ayant opté pour le KC-390, parmi lesquels le Portugal, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la République tchèque, la Suède et la Slovaquie.

Lire aussi : Marrakech Air Show: le gouvernement scelle un accord avec l’avionneur brésilien Embraer

Le KC-390 Millennium se distingue par sa conception polyvalente, sa vitesse élevée et ses coûts d’exploitation réduits. Il peut transporter jusqu’à 26 tonnes de fret, atteindre une vitesse maximale de 987,8 km/h et dispose d’une autonomie standard de 2.590 km. L’appareil est conçu pour réaliser une large gamme de missions: largage de troupes ou de matériel, ravitaillement en vol, et même lutte contre les incendies grâce à des modules spécialisés.

Un mémorandum d’entente a déjà été signé le 30 octobre 2024, en marge du Marrakech Air Show, entre Embraer et le gouvernement marocain. Cet accord prévoit le développement de projets conjoints dans l’industrie aéronautique marocaine, couvrant les secteurs de l’aviation commerciale, de la défense, ainsi que de la mobilité aérienne urbaine.

À terme, ces projets pourraient générer un impact économique estimé à 300 millions de dollars et 300 emplois créés d’ici 2030. À l’horizon 2035, les retombées pourraient atteindre 1 milliard de dollars et 1.000 emplois dans le secteur.

#Défense#Maroc#FRA - Forces Royales Air#FAR

