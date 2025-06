Feu vert du gouvernement à la création de la Société de gestion des zones industrielles de défense

Le gouvernement a autorisé l’Agence des logements et équipements militaires (ALEM) et MEDZ, filiale du groupe Caisse de dépôt et de gestion (CDG), à créer une société dénommée «Société de gestion des zones industrielles de défense». Le décret n° 2.25.428 y afférent a été publié au Bulletin officiel (n° 7411 du 9 juin 2025).

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes orientations royales visant la création de deux zones industrielles dédiées aux industries de défense, note le décret. Il fait suite à la signature, ajoute-t-il, le 8 novembre 2023, d’un accord stratégique entre le ministère de l’Économie et des finances, le ministère de l’Industrie et du commerce, l’Administration de la défense nationale, le CDG et l’ALEM, conformément à la loi n° 10.20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité.

La nouvelle société, dotée d’un capital initial de 300.000 dirhams, détenu à parts égales par l’ALEM et MEDZ, aura pour mission de concevoir, développer, gérer et commercialiser des zones industrielles dédiées aux industries de défense. Ces zones accueilleront des activités industrielles et de services liés à la fabrication d’armes, de munitions et d’équipements de défense et de sécurité.

Le décret précise que l’autorisation de création de cette société est valable pour une durée d’un an à compter de la date de sa publication au BO.

Ce projet marque un pas important dans la stratégie marocaine visant à développer une industrie de défense nationale et à renforcer sa souveraineté industrielle dans ce secteur sensible.