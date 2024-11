Industrie militaire: la stratégie marocaine prend forme

Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2025 s’affiche comme une pierre angulaire des ambitions stratégiques du Maroc, en particulier dans le domaine de la défense. Parmi les mesures phares, l’exonération fiscale accordée aux entreprises opérant dans l’industrie militaire ouvre la voie à un développement accéléré de ce secteur clé, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mercredi 20 novembre.

Cité par le quotidien, Abderrahmane Mekkaoui, spécialiste des questions stratégiques et militaires, souligne que cette mesure est un signal fort envoyé aux entreprises marocaines et internationales, les encourageant à investir dans ce secteur hautement stratégique. Grâce à ces incitations, le Royaume s’attend à une modernisation rapide de ses capacités industrielles. Il s’agit désormais de fabriquer des équipements plus sophistiqués, en partenariat avec des entreprises internationales prêtes à transférer leurs technologies dans des secteurs tels que les drones, les missiles balistiques, les pièces pour chars de combat ou les véhicules blindés.

«Des entreprises américaines, coréennes, japonaises et chinoises ont déjà entamé des discussions pour s’implanter dans des villes stratégiques comme Casablanca, Tanger et Agadir, où des zones industrielles dédiées à la défense ont récemment été créées», lit-on.

«De plus, la possibilité d’importer des matières premières sans droits de douane et de réexporter sans taxes constitue un avantage concurrentiel indéniable», affirme Abderrahmane Mekkaoui. Pour lui, ces développements nécessitent des investissements importants et un cadre législatif attractif, à l’image des mesures inscrites dans le PLF 2025.

L’impact de cette révolution industrielle dépasse largement le cadre militaire. Ce secteur pourrait absorber une grande partie des jeunes diplômés marocains, en particulier ceux formés dans les services militaires. La réexportation des produits fabriqués au Maroc, permise par la législation nationale, offre par ailleurs des opportunités considérables sur les marchés internationaux.

«La combinaison d’incitations fiscales, d’investissements stratégiques et de collaborations internationales prépare le terrain pour une révolution industrielle et militaire. En redéfinissant son modèle, le Royaume affirme sa souveraineté et son rôle dans un monde en pleine mutation», résume Les Inspirations Eco.