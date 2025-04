Un contrat de 825 millions de dollars: le Maroc muscle sa défense antiaérienne avec 600 missiles Stinger américains

L’annonce a été faite mardi 15 avril par l’Agence américaine de coopération en matière de défense et de sécurité (DSCA) et l’autorisation accordée par le Département d’État US. Le Maroc s’apprête à acquérir un arsenal de pas moins de 600 missiles FIM-92K Stinger Block I auprès des États-Unis pour une valeur globale de 825 millions de dollars. Notification en a été faite au Congrès américain pour un accord final.

Dans le lot également, des services de soutien technique, logistique et d’ingénierie fournis par le gouvernement américain et par des contractants, qui ne sont autres que RTX Corporation, située à Tucson, en Arizona, et Lockheed Martin, située à Syracuse, dans l’État de New York.

.@StateDept 🇺🇸 authorizes a Foreign Military Sales #FMS case for 🇲🇦 #Morocco to purchase Stinger Block I Missiles with an estimated cost of $825 million. #FMSUpdate - https://t.co/Gbn8XwoSAN pic.twitter.com/Tk3WkbZTVj — Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) April 15, 2025

Pour la DSCA, cette vente future «soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en contribuant à renforcer la sécurité d’un allié majeur hors OTAN, qui demeure une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord». Finalité: améliorer la capacité du Maroc à faire face aux menaces actuelles et futures. «Le Royaume prévoit d’utiliser ces équipements et services de défense pour moderniser ses forces armées et étendre ses options existantes en matière de défense aérienne à courte portée. Cela contribuera aux objectifs de l’armée marocaine en matière de mise à niveau des capacités et de renforcement de l’interopérabilité avec les États-Unis et d’autres alliés», lit-on encore.

Le Maroc ne rencontrera aucune difficulté à intégrer cet équipement dans ses forces armées, note la DSCA.

Le FIM-92K Stinger Block I est un missile sol-air portatif à guidage infrarouge de dernière génération, conçu pour neutraliser les menaces aériennes à courte portée, telles que les hélicoptères, drones et avions volant à basse altitude. Doté d’une technologie de ciblage avancée et d’une grande mobilité, il offre une défense aérienne rapide et efficace aux unités terrestres. Utilisé par plusieurs armées à travers le monde, le Stinger Block I est un atout stratégique pour renforcer la souveraineté et la sécurité des espaces aériens sensibles.

L’annonce ce contrat intervient alors que la nouvelle administration américaine vient de confirmer son soutien au Maroc, notamment dans le dossier de son intégrité territoriale et de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Ayant reçu ce mardi 8 avril 2025 à Washington le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a réaffirmé dans un communiqué officiel que «les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental» et soutiennent la proposition d’autonomie marocaine, «sérieuse, crédible et réaliste», comme «seule base pour une solution juste et durable au différend». Les États-Unis contribueront à tout progrès en vue d’atteindre cet objectif, a souligné la diplomatie US.

Cette vente a lieu également dans un contexte où de nombreux députés et sénateurs, think tanks et médias influents américains se saisissent de la question du Sahara, épinglant notamment le rôle déstabilisateur de l’Algérie dans la région, le caractère terroriste de l’organisation Polisario et ses liens avec l’Iran et, surtout, la pertinence de l’option de l’autonomie sous souveraineté du Maroc du Sahara, un gage non seulement de stabilité régionale, mais de développement et de prospérité.

I agree with @SecRubio genuine autonomy under Moroccan sovereignty is the only feasible solution for the Sahara.



I will introduce legislation to designate the Polisario as terrorists.



Iran & Putin gaining a foothold in Africa via Polisario. Connect the dots: axis of aggression. https://t.co/pTEGfIlc8d — Joe Wilson (@RepJoeWilson) April 11, 2025