Marrakech Air Show: le gouvernement scelle un accord avec l’avionneur brésilien Embraer

L’accord entre le gouvernement marocain et Embraer a été signé par le ministre de l’Industrie, Ryad Mezzour, le ministre délégué chargé de l’Investissement, Karim Zidane, le directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, Ali Seddiki, et le PDG d’Embraer Commercial Aviation, Arjan Meijer.

L’accord couvre des opportunités dans les domaines de l’aviation commerciale, de la défense et de la mobilité aérienne urbaine, en offrant un cadre pour construire un écosystème sourcing intégré au Maroc, favorisant l’innovation et la croissance économique et contribuant à la création d’emplois ainsi qu’au développement des compétences locales, soulignent le ministère de l’Industrie et Embraer dans un communiqué conjoint.

Ce projet de coopération prendra également en compte un large éventail de domaines à développer par étapes progressives, notamment la formation et la MRO (Maintenance, Réparation et Révision).

D’autres domaines seront explorés pour des collaborations potentielles, notamment le domaine de Recherche et Technologie, en particulier dans la décarbonisation, la mobilité propre, l’aviation durable et les carburants d’aviation durable, ajoute la même source.

L’impact économique potentiel estimé de tous les projets, une fois terminés, y compris la maintenance, réparation et révision, la formation, le développement de l’écosystème et d’autres domaines, atteindra 300 millions de dollars US avec la création de 300 emplois d’ici 2030, et jusqu’à 1 milliard de dollars US et la création de 1.000 emplois d’ici 2035.