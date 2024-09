Aéronautique: le Marrakech Air Show de retour, avec une 7ème édition sous le signe de l’innovation

Depuis son lancement en 2008, le Marrakech Air Show (MAS) monte en puissance au fil des éditions et affiche une progression continue témoignant de son attrait et du positionnement du Maroc en tant que plateforme industrielle aéronautique. La position stratégique du pays, associée à son infrastructure de classe mondiale et à ses investissements dans la technologie, en fait un hub régional incontournable de l’industrie aéronautique, spatiale et de la défense.

Le Marrakech Air Show, dont la dernière édition remonte à 2018, s’impose comme une plateforme d’échange et de collaboration unique pour les acteurs de l’industrie aéronautique mondiale. Cette nouvelle édition promet d’être encore plus riche en nouveautés et en opportunités d’affaires.

Innovation et nouvelles technologies mises en exergue

«Grâce à la vision royale, une industrie aéronautique forte s’est développée au cours des 20 dernières années offrant aujourd’hui un incroyable potentiel d’opportunités aux acteurs mondiaux du secteur. Aujourd’hui ce sont plus de 147 entreprises installées au Maroc, créant plus de 20.000 emplois et un taux d’intégration de 40%, parmi les plus élevés au monde», indiquent les organisateurs.

Le Salon connaîtra cette année une participation sans précédent, avec 12.500 m2 d’expositions, 300 exposants, plus de 75 délégations officielles, des démonstrations aériennes spectaculaires, une exposition dynamique et une programmation riche en conférences de haut niveau traitant des tendances émergentes et des enjeux actuels et futurs du secteur.

Cette édition mettra particulièrement l’accent sur l’innovation et les nouvelles technologies, avec un espace dédié aux start-ups et aux projets de recherche. Les enjeux de la transition énergétique et de la mobilité durable seront également au cœur des débats. «Le Marrakech Airshow est le lieu idéal pour développer de nouveaux partenariats et découvrir les dernières innovations et technologies en présence des plus grands acteurs mondiaux de l’aéronautique», souligne-t-on.