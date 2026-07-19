Meknès: à 5 dirhams l’entrée, la piscine municipale fait le plein en pleine canicule

Construite en 1928 à proximité du jardin historique Lahboul, cette infrastructure centenaire demeure l’un des principaux équipements sportifs et de loisirs de la capitale ismaélienne. Fidèle à sa vocation sociale, elle a retrouvé toute son animation depuis sa réouverture, le 4 juillet, marquant le lancement de la saison estivale 2026.

Sur place, l’affluence est au rendez-vous. Familles, enfants et jeunes investissent les bassins et les espaces de repos dans une ambiance animée et conviviale. Beaucoup y voient un véritable havre de fraîcheur, loin de la chaleur accablante.

Interrogés, plusieurs visiteurs soulignent que la piscine municipale reste le principal exutoire pour une large frange de la population, grâce à des tarifs accessibles à tous. Ils mettent en avant une atmosphère familiale et des conditions propices à la baignade, en contraste avec les prix jugés élevés de nombreuses piscines privées.

Nombre d’usagers saluent également le niveau de propreté et de sécurité. Le renouvellement quotidien de l’eau, l’entretien régulier des installations ainsi que la présence d’un poste médical équipé pour les premiers secours contribuent à instaurer un climat de confiance, incitant les familles à fréquenter le site tout au long de l’été.

Pour Abderrahim Attil, directeur de la piscine municipale de Meknès, ce lieu revêt une importance particulière en raison de sa dimension historique et de l’attachement qu’il suscite auprès de plusieurs générations. Il indique que chaque épisode de forte chaleur s’accompagne d’un afflux massif de visiteurs, favorisé par une tarification volontairement accessible.

De son côté, Abdelkrim Rifaï, responsable des piscines publiques à Meknès, explique que le retard d’ouverture cette année est dû à la concomitance des travaux de maintenance avec la fin de l’année scolaire. Une commission technique a supervisé des travaux de rénovation globale, incluant la mise à niveau des équipements, le renforcement des dispositifs de sécurité et la coordination avec la Protection civile et les autorités locales.

Les chiffres de la saison précédente confirment l’importance de cette infrastructure. À l’été 2025, ses recettes ont atteint 499.300 dirhams, témoignant de l’engouement constant pour ce lieu emblématique et de son rôle social majeur au cœur de la ville.