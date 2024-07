Meknès: en pleine canicule, la piscine municipale ne désemplit pas

Le soleil de juillet ne fait pas de cadeaux. Ses rayons brûlants s’abattent impitoyablement sur les rues de Meknès, cuisant la capitale ismaélienne dans une torpeur estivale. Mais, à quelques rues du tumulte du centre-ville, la piscine municipale attire chaque jour des milliers de personnes, cherchant un répit face à l’assaut incessant de la chaleur.

Dès l’ouverture de ses portes à 08h00, une file d’attente se forme, serpentant le long des trottoirs. Hommes, femmes, enfants, de tous âges, convergent vers ce bassin qui promet une échappatoire temporaire à ce nouvel épisode de canicule.

Parmi les visiteurs réguliers, on trouve Yasser qui a établi son petit campement sous un parasol coloré: «Tout est sécurisé ici, et la présence de maîtres-nageurs nous rassure. J’apprécie vraiment cet endroit, c’est un espace où l’on se sent en sécurité et où l’on peut profiter sereinement de la fraîcheur de l’eau.» Un peu plus loin, un groupe d’adolescents exécute des plongeons audacieux. Karim, le plus âgé du groupe, décrit cette piscine comme d’un lieu de liberté. «On oublie tout ici, les examens, la chaleur, tout», confie-t-il, tout sourire.

Idriss, un autre Meknassi, souligne l’importance de cet endroit pour les habitants: «C’est la seule piscine ici, et les prix sont vraiment accessibles: 5 dirhams pour les adultes et 3 pour les enfants. C’est une véritable bouffée d’air frais pour nous tous.»

Lire aussi : La vallée de l’Ourika, escapade idéale pour se ressourcer loin de la canicule

Abdelkrim Rifai, le directeur de la piscine, se fait l’écho de ces sentiments: «Cet endroit est une véritable bouffée d’air pour les Meknassis. Inaugurée en 1932, la piscine est maintenue avec le plus grand soin. Nous la traitons quotidiennement pour garantir une eau propre et fraîche. La sécurité est renforcée par la présence constante de la police et des maîtres-nageurs, rassurant ainsi tous les visiteurs.»

Abdelmajid Meknassi, un responsable communal, est tout aussi fier des efforts déployés pour maintenir la qualité et la sécurité de la piscine: «Je tiens à saluer le travail acharné du comité technique, qui a réalisé une maintenance complète des installations. Nous avons modernisé et renforcé les infrastructures pour assurer la sécurité et la propreté, en collaboration étroite avec les autorités locales pour respecter toutes les normes sanitaires et de sécurité.»

الدخول مقابل 5 دراهم.. المسبح البلدي لمكناس يصنع أجواء فصل الصيف