La piscine municipale de Salé transformée en dépotoir, les habitants veulent des explications

La piscine municipale de Hay Rahma, dans la préfecture de Salé, qui a ouvert ses portes à l’été 2018, s’est transformée aujourd’hui en un point noir, polluant la zone et présentant des risques pour les habitants.

Complètement laissée à l’abandon pendant longtemps, cette infrastructure qui accueillait les enfants des différentes zones de Hay Rahma et Tabriquet, pour se baigner en toute sécurité et vivre des moments de jeux et de loisirs, est devenue un endroit où sont déversées toutes sortes de détritus et d’objets à mettre au rebut.

De même, indique Al Akhbar de ce jeudi 27 février, des espaces et des bassins abandonnés de cette infrastructure, qui était pendant la saison estivale, une destination pour les enfants âgés entre 7 et 10 ans, sont squattés par des SDF et des délinquants.

Selon Al Akhbar, «le lieu, qui était destiné aux loisirs pour les enfants, est devenu un foyer de pratiques illégales et de criminalité, puisque des énergumènes exploitent l’infrastructure abandonnée, pour s’y réfugier et s’adonner à la drogue et à la consommation d’alcools».

Ce tableau se retrouve encore noirci par le phénomène des chiens errants, qui rôdent souvent dans les parages de ce dépotoir, soulignent les sources du quotidien, ce qui constitue, selon eux, de sérieux dangers pour les familles et leurs enfants, écrit Al Akhbar.

Devant cette situation qui interpelle à plus d’un titre, ajoute Al Akhbar, «les autorités compétentes demeurent aux abonnés absents, en dépit de moult réclamations des habitants, qui demandent une intervention d’urgence pour réhabiliter cette infrastructure de divertissement, de sports et de loisirs, assurer la sécurité sur les lieux et protéger l’environnement».