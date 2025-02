Infrastructures: le stade d’Agadir à l’heure de la grande mise à niveau

Le marché de construction de la piscine olympique, située à proximité du Grand Stade d’Agadir, a été relancé par la Société de Développement Local (SDL) Agadir Souss-Massa Aménagement. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 13 février, précisant que ce projet, d’un coût estimé à près de 145 millions de dirhams, fait suite à l’adjudication des études et du suivi technique du chantier, attribuée à la société OTS pour un montant de 2,7 millions de dirhams.

Cette infrastructure s’inscrit dans un vaste programme d’aménagement urbain et paysager autour du stade, en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Agadir étant l’une des six villes hôtes de la compétition, des travaux d’aménagement seront réalisés pour optimiser les conditions d’accueil, la circulation et la sécurité des spectateurs et visiteurs, lit-on.

Parallèlement, la SDL Grand Agadir pour la mobilité et les déplacements urbains a lancé un marché d’aménagement des parkings du stade, réparti en deux lots. Le premier lot, estimé à 34,66 millions de dirhams, concerne l’aménagement des parkings n°1 et n°2. Le second lot, d’un coût de 21,22 millions de dirhams, prévoit la réalisation du parking n°3 ainsi que de la voie reliant les entrées Souss et Taroudant.

Ces aménagements incluent l’agrandissement et la réorganisation des aires de stationnement, l’amélioration des accès et sorties, ainsi que l’installation d’une signalisation efficace pour fluidifier la circulation. La superficie totale concernée par ces travaux est d’environ 81.800 m².

En complément, trois autres appels d’offres ont été lancés. Le premier porte sur les travaux de voirie, d’assainissement et de génie civil, répartis en trois lots distincts, avec des budgets de 21,26 millions de dirhams, 61,66 millions de dirhams et 48,61 millions de dirhams. Le second concerne l’aménagement paysager, comprenant plantation, arrosage et entretien, pour 10,53 millions de dirhams. Le troisième porte sur les études et le suivi topographique du projet d’aménagement urbain et paysager, pour 1,27 million de dirhams.

Depuis l’inauguration du Grand Stade en octobre 2013, aucune intervention majeure n’a été réalisée sur son environnement immédiat. Or, cette enceinte de 42.000 places, qui a déjà accueilli des événements internationaux comme la Coupe du Monde des Clubs 2013, nécessite une modernisation adaptée aux enjeux actuels, note Les Inspirations Eco. Les travaux de rénovation, rappelle-t-on, se dérouleront en deux phases. Une première étape sera axée sur les préparatifs de la CAN 2025. La seconde est prévue dans le cadre de l’accueil du Mondial 2030.