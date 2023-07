Souss-Massa: plus de 37 milliards de DH pour le Programme de développement régional à l’horizon 2027

Baie d'Agadir. Après le tremblement de terre qui la dévasta en 1960, la ville actuelle fut reconstruite 2 km plus au sud. Les plans furent élaborés par les architectes Jean-François Zevaco, Elie Azagury, Pierre Coldefy, Claude Verdugo. Plus de 420.000 habitants y vivaient, en 2014. . DR

La région de Souss-Massa vient d’adopter son Programme de développement régional (PDR) 2022-2027, relaie Aujourd’hui Le Maroc ce mercredi 5 juillet.

Le quotidien indique qu’au total, 37,7 milliards de DH seront alloués à ce PDR, ajoutant que les autorités locales misent gros sur les projets de nature à changer l’aspect de la région dans les quelques prochaines années.

On apprend ainsi que le PDR de la région Souss-Massa se décline en 7 grands axes, 23 dossiers de travail et 65 projets.

Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer que ce programme se compose d’un pilier essentiel: le développement économique, portant sur tout ce qui est en relation avec le développement économique dans un but essentiel, celui de créer de la valeur parce que la région en a besoin.

Le quotidien ajoute que la région de Souss-Massa regorge d’un potentiel qui n’attend que d’être valorisé.

«L’idée, c’est de créer cet écosystème de développement économique. Et ce n’est pas tout. Pour faire face à la problématique de la raréfaction de la ressource en eau, la région compte sur l’optimisation de cette denrée et la recherche de nouvelles alternatives durables pour sa préservation», apprend-on aussi.

Le PDR réserve aussi un volet au développement industriel de la région.

Sur ce plan, les autorités ont inclus des projets qui doivent accompagner la déclinaison du plan d’accélération industrielle (...) dans un souci de continuité. De même, une rubrique sur l’aide à l’investissement en termes de subvention et d’incitations a été ajoutée.

«Parmi les axes importants de ce programme de développement régional, les infrastructures, détiennent la deuxième plus grande part du budget avec 12 MMDH. Ainsi, plusieurs projets structurants verront le jour dans la région», précise le quotidien, indiquant que la réalisation d’un aérogare est prévue à Tata.

Puis on note aussi la construction d’une station de dessalement à Tiznit, dans le but de permettre de garantir l’approvisionnement en eau potable dans toute la zone montagneuse de Tiznit et toute la plaine de Souss-Massa, plaine agricole.

Les autorités locales planchent aussi sur le renforcement des connexions maritimes via le port d’Agadir.

«Pour que la région puisse se hisser en pôle attractif et dynamique, le très attendu rail qui se prolongera vers la ville d’Agadir devrait y contribuer fortement. (...) La mise en place des infrastructures ferroviaires fait partie des prérogatives partagées de la région avec les départements ministériels concernés», conclut Aujourd’hui Le Maroc.