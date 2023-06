Agriculture: Souss-Massa met le cap sur le bio

La région du Souss-Massa met le paquet sur l’agriculture biologique à l’horizon 2030. Dans le cadre du contrat-programme 2021-2030 afférent au développement de la filière biologique, qui a été signé entre le gouvernement et la Fédération interprofessionnelle de la filière biologique, Maroc Bio, «cette région s’est fixée comme objectif d’atteindre, à l’horizon 2030, une superficie égale à 6.944 ha de surfaces cultivées en agriculture biologique contre 2.050 ha en 2019, et ce, dans le cadre de la stratégie Génération Green», indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mercredi 21 juin.

Disposant au total de 12 filières biologiques, la filière bio ambitionne de passer à 37.178 tonnes (T) d’ici 2030 contre 12.350 T en 2019. «Avec les superficies des produits de terroir dont dispose Souss-Massa, ces cultures sont faciles à convertir en agriculture biologique, à condition de se conformer aux exigences de la certification biologique et aux modalités de traçabilité. Ceci permettra d’augmenter les superficies réservées aux produits du terroir tels que les dattes, le safran, l’amandier, la figue de barbarie, l’olivier… », explique Badr El Fartass, directeur général au Maroc de l’organisme de certification bio CCPB.

Au niveau national, l’objectif de la filière biologique est d’atteindre une superficie certifiée biologique de 100.000 ha, une production brute d’environ 600.000 tonnes, dont 114.000 destinées à l’export. Un investissement de 1,5 milliard de dirhams sera consenti entre l’Etat et l’interprofession.

«Parmi les mesures phares de cette feuille de route, figure la mise en place d’une prime à l’hectare à la reconversion en agriculture biologique, dont le montant sera arrêté d’un commun accord entre le ministère de tutelle, celui de l’Économie et des finances et Maroc Bio, en plus du maintien de l’octroi de l’aide d’appui à la certification et à la conversion des unités de production», souligne Les Inspirations Eco.

En 2020, date d’achèvement du Plan Maroc Vert, les résultats atteints concernent seulement une superficie de 10.300 ha pour une production estimée à 130.000 tonnes. Quant aux exportations, elles ont presque doublé, s’élevant à près de 14.000 tonnes dont environ 8.000 tonnes de produits frais et 6.000 tonnes de produits transformés.