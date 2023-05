Développement économique: à Souss-Massa, des opérateurs motivés à exprimer le plein potentiel de leurs activités

A Souss-Massa, autorités régionales comme acteurs privés veulent renforcer l’attractivité économique de leur région, et entendent y mettre les moyens nécessaires, relaie Aujourd’hui Le Maroc ce mercredi 10 mai 2023.

Le quotidien indique ainsi que les représentants de la CGEM (section de Souss-Massa) a une vision claire sur ce territoire et des ambitions toutes tracées pour cette région.

Lundi dernier, la communauté d’affaires de la région a eu une rencontre avec Chakib Alj, président de la CGEM, et Mehdi Tazi, vice-président général confédération patronale, ce qui leur a permis d’exposer leurs projets et leurs attentes.

«Nous avons de fortes ambitions et d’importants projets pour le développement de la région forte d’une dynamique et d’une stratégie sur laquelle un collectif travaille», a souligné Driss Boutti, président de l’Union régionale de la CGEM Souss-Massa.

Aujourd’hui Le Maroc a aussi expliqué que la wilaya, le conseil régional Souss-Massa et la Commune urbaine d’Agadir, ainsi que les Chambres professionnelles sont tous mobilisés aux côtés de la CGEM Souss-Massa pour la réalisation de chantiers identifiés comme essentiels au développement économique de la région.

«Les dossiers dans ce contexte sont nombreux et tous très importants. Ainsi, Agadir et sa région bougent et disposent d’une forte impulsion collective et d’un travail en synergie. La priorité reste toutefois le désenclavement de la région», relate le quotidien, selon lequel le désenclavement est une priorité, qui permettra à la région d’être connectée par de multiples moyens avec le monde entier.

«Port sec, aéroport international 3.0, solutions logistiques, lignes maritimes et ferroviaires et axes routiers au programme sont en effet des projets d’avant-garde qu’il faut pousser et accompagner pour les voir réaliser au plus vite car ils constituent des infrastructures de base pour la croissance de la région», détaille Aujourd’hui Le Maroc.

Dans un contexte de tensions inflationnistes et de changements climatiques, avec comme conséquence une faible pluviométrie, Souss-Massa fait face à d’importants défis et contraintes.

En ce qui concerne la pêche, notamment dans son segment hauturier, les opérateurs ont déclaré être confrontés à des difficultés de remboursement de leurs crédits bancaires, leurs finances étant actuellement mises à mal, à cause d’un long repos biologique au cours de l’année précédente, annonce Aujourd’hui Le Maroc.

Le quotidien explique aussi que la croissance régionale à venir sera conditionnée par un travail en synergies, et précise que les «forces vives de la région» doivent conjuguer leurs efforts.