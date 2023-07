Développement régional: les nouvelles ambitions de Souss-Massa

La démarche de la contractualisation «État-Région» prend forme dans le Souss-Massa. D’une enveloppe budgétaire de 37,7 milliards de dirhams, l’étude relative à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme de développement régional (PDR) de la région Souss-Massa a été validée à l’unanimité par les membres du Conseil régional du Souss-Massa lors de la session ordinaire de juillet 2023, tenue en ce début de semaine, à Agadir, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 4 juillet.

«Fixant les actions de développement pour les six années à venir (2022-2027), cette feuille de route régionale compte mobiliser 9,4 milliards de dirhams sous forme de contribution de la région. D’autre part, 28,2 milliards de dirhams seront mobilisés dans le cadre de partenariats et de financement de l’État, en vertu du principe de la contractualisation», lit-on.

Cité par le quotidien, Karim Achengli, président du Conseil régional du Souss-Massa, explique que «l’élaboration du Plan de développement régional, bien qu’il s’agisse d’une pratique démocratique par excellence, est aussi un exercice difficile, vu la dialectique afférente aux compétences propres de la région et la réponse aux attentes et besoins prioritaires sur le plan territorial. Il est aussi nécessaire de se conformer aux orientations générales des politiques publiques, des programmes gouvernementaux et leurs stratégies modernes, et de prendre en compte l’équité sociale et territoriale».

Le portefeuille de projets de cette feuille de route régionale comprend 65 projets prioritaires répartis sur 23 dossiers de travail étalés sur sept principaux axes stratégiques, à commencer par les infrastructures à vocation économique qui mobiliseront 12 milliards de dirhams.

L’axe relatif à l’aménagement du territoire nécessitera 15,4 milliards de dirhams. Celui lié au soutien des tissus économiques, à l’entrepreneuriat et à la promotion de l’emploi mobilisera 1,4 milliard de dirhams. En ce qui concerne l’environnement et le modèle social, ils mobiliseront respectivement 5,6 et 2,9 milliards de dirhams.

L’un des objectifs stratégiques à terme du PDR est de doubler le produit intérieur brut (PIB) régional d’ici 2035. À cela s’ajoute l’ambition de générer 200.000 emplois directs, dont au moins 40% dédiés aux femmes, tout en plaçant la région au rang de premier pôle national pour les industries agroalimentaires et l’économie durable et circulaire.