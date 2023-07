Souss-Massa: adoption du plan de développement régional pour un montant global de plus de 37 milliards de dirhams

S’exprimant à cette occasion, le président du Conseil de la région, Karim Achengli, a souligné que ce document permet la diversité des pôles de développement au niveau du territoire de Souss-Massa avec des projets structurants à impact direct sur l’économie locale. Le budget ambitieux alloué au PDR donne à la région de Souss-Massa les moyens de contribuer à transformer le territoire en leader économique, s’inscrivant, ainsi, dans la vision globale de SM le roi Mohammed VI, qui vise à renforcer le développement social, à préserver les identités culturelles, tout en se basant sur une stratégie d’innovation et d’efficience, a-t-il ajouté.

Le PDR de la région Souss-Massa comprend 7 axes et 23 dossiers de travail dictés par le principe d’équité entre les composantes de la région et l’intégration des politiques publiques, a noté M. Achengli, soulignant que l’objectif étant d’assurer la convergence vers la territorialité régionale de manière à ce que la région soit partie prenante des stratégies nationales et source de nouveaux projets innovants contribuant à l’effort national d’accélérer le développement régional.

Il s’agit de l’axe des infrastructures à dimension économique garantissant la pérennité des secteurs essentiels de l’économie régionale (12 MMDH), l’axe de l’appui du tissu économique, de l’entreprise et la promotion de l’emploi et de l’innovation et de l’économie sociale (1,4 MMDH) et l’axe de l’équité territorial qui a pour objet de qualifier les centres des provinces et des préfectures et les centres des communes, de nature à encadrer l’espace et désenclaver le monde rural (15,4 MMDH).

Il est question aussi de l’axe du développement environnemental qui vise la préservation de l’environnement, la lutte contre les catastrophes naturelles et l’assainissement liquide et l’eau potable (5,6 MMDH), l’axe du développement social (2,9 MMDH), l’axe de l’ancrage de l’identité et de la culture amazighes, en tant que spécificité de la région (300 MDH) et l’axe de la gouvernance pour un fonds de 0,1MMDH servant à se doter de mécanismes novateurs pour l’activation saine des contenus du programme et le renforcement de l’efficacité au sein de l’institution de la région.

Pour sa part, le wali de la région Souss-Massa, gouverneur de la Préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, a souligné que le PDR de la région Souss-Massa, en tant que document stratégique est le fruit d’un effort collectif déployé par les différentes parties concernées, dont les autorités locales, les élus, les partenaires territoriaux et la société civile.

Et de poursuivre que l’élaboration de ce document a nécessité l’organisation de nombreux ateliers de consultation, de dialogue et de concertation, ainsi que la tenue d’une série de rencontres de communication au niveau local, régional et central. Le PDR est le fruit de plusieurs phases préparatoires, fondées sur la planification, la gouvernance, la réduction des disparités spatiales, l’équité et la justice territoriale.

L’étape du diagnostic a inclus l’analyse des documents inhérents aux programmes et aux projets réalisés ou en cours de finalisation, la tenue de séances de travail et des ateliers avec les services extérieurs et décentralisés de la région, la prise de connaissance des programmes de travail des communes, en plus des rencontres de concertation avec les instances consultatives de la région, ainsi que l’écoute des propositions de la société civile.

Cette phase préliminaire a également connu l’évaluation des programmes de développement régional des mandats précédents -d’autant plus que la région s’est attelée à élaborer le premier plan stratégique en 2004-tout en examinant les programmes de développement régional des années 2010 et 2016 et le schéma régional de l’aménagement du territoire en 2019.

A noter que la décortication des phases de diagnostic et la mise en avant d’une méthodologie maîtrisée pour élaborer le document du PDR 2022-2027, ont abouti à compter plus de 1500 suggestions de projets relatives aux projets structurants, des programmes intégrés, des programmes et projets stratégiques de financement collectif, de soutien du privé, des ateliers internes pour la gouvernance et des campagnes de plaidoirie.

Ces étapes ont constitué une véritable plateforme, ayant rassemblé les intervenants, les experts et les acteurs de la société civile concernés par les affaires publiques régionales, dans le but de mettre en œuvre les grandes orientations encadrant le PDR.