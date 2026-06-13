Rabat: la grande piscine municipale lance sa saison estivale face à l’affluence

L’ouverture de cette année a eu lieu quinze jours plus tôt par rapport à la saison estivale 2025. La journée a été marquée par un engouement spectaculaire des estivants, en particulier de jeunes, hommes et femmes, poussés par les fortes chaleurs qui sévissent à Rabat pour se rafraîchir et se détendre.

Cette piscine, réalisée par la grande Wilaya dans le cadre du programme «Rabat Ville Lumière», est l’une des plus grandes installations aquatiques d’Afrique. Située sur la côte atlantique, au cœur du quartier Yaâcoub El Mansour, elle offre un espace de loisirs écologique, économique et sécurisé pour tous les Rbatis, selon ses responsables.

Sur sa superficie de 17.000 m² (répartie sur 20 hectares), la piscine est équipée de quatre bassins communicants de différentes profondeurs, dont un bassin de taille olympique. Elle est alimentée par l’eau de mer pompée directement de l’Atlantique, filtrée et renouvelée régulièrement.