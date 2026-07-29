Feu de forêt à Dar Chaoui: 38 hectares ravagés, l’incendie maîtrisé à plus de 90%

Le feu de forêt de Khendak Snane est maîtrisé à plus de 90%, selon les autorités.

Dès les premières heures de l’incendie, les Forces royales air ont engagé trois avions bombardiers d’eau de type Canadair, qui ont effectué près de 18 rotations. Un hélicoptère EC225 de la Gendarmerie royale a également été mobilisé, réalisant environ 11 sorties intensives, contribuant à contenir les flammes qui s’étaient propagées sur une vaste superficie.

Selon des sources concordantes, ces appareils ont décollé des aéroports Tanger-Ibn Battouta et Tétouan-Sania Ramel. La rapidité de leur intervention, combinée au guidage assuré par les équipes au sol, a permis de limiter significativement la progression du feu vers les massifs forestiers avoisinants. L’hélicoptère de la Gendarmerie royale, engagé pour la deuxième fois dans ce type d’opération, a joué un rôle déterminant dans la précision des largages.

Malgré des conditions météorologiques difficiles, marquées par des vents d’est dépassant les 60 km/h, les opérations aériennes se sont poursuivies pendant plus de cinq heures. Cette mobilisation a permis de circonscrire les flammes au cœur de la forêt.

Sur le terrain, une importante coordination a été mise en place sous la supervision du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Younes Tazi, qui s’est rendu sur les lieux dès le déclenchement du sinistre. Une cellule de crise a été immédiatement activée afin de piloter les opérations et d’éviter toute extension de l’incendie.

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Les moyens terrestres ont été fortement renforcés, avec la mobilisation d’environ 350 intervenants, comprenant des unités du génie militaire des Forces armées royales, des éléments de la Protection civile, de la Gendarmerie royale, des services des Eaux et Forêts, ainsi que des agents de la Promotion nationale et des autorités locales. Des habitants de la région ont également apporté leur soutien aux opérations.

Feu de forêt à Dar Chaoui.

Plusieurs engins et camions-citernes ont été déployés pour appuyer les efforts d’extinction. Les équipes ont également procédé à des opérations de débroussaillage et à la création de pare-feu afin d’empêcher la propagation des flammes vers une forêt voisine plus dense.

Selon un bilan provisoire, près de 38 hectares ont été touchés par cet incendie. Les équipes restent mobilisées sur place pour venir à bout des derniers foyers encore actifs.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte par la Gendarmerie royale, sur instruction du parquet de Tanger, afin de déterminer les circonstances exactes du déclenchement de cet incendie.