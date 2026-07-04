Tanger mobilise d’importants moyens aériens et terrestres pour maîtriser un feu de forêt à Aïn Saïd

Les équipes de lutte contre l’incendie ont poursuivi jour et nuit leurs opérations dans la forêt de Aïn Saïd. (S.Kadry/Le360)

Les équipes de lutte contre l’incendie ont poursuivi jour et nuit leurs opérations dans la forêt de Aïn Saïd, dans la province de Fahs-Anjra, près de Tanger, pour éteindre un feu de forêt déclaré vendredi soir.

Plus de 260 éléments se sont mobilisés depuis le déclenchement de l’incendie dans la forêt relevant de la zone de Melloussa, qui recouvre principalement une végétation forestière variée. Les équipes de protection civile, les forces auxiliaires, les éléments de la gendarmerie royale et les services des eaux et forêts ont renforcé leurs efforts en dépit de la difficulté du terrain.

Les opérations aériennes n’ont pas cessé. Neuf sorties de Canadair des Forces armées royales et d’autres d’avions de la Gendarmerie royale se sont ajoutées aux efforts des équipes terrestres stationnées sur le site. Ces opérations se sont déroulées sous la supervision de Younès El Tazi, wali de la région de Tanger, et de Mohamed Khalfaoui, caïd de la province de Fahs Anjra.

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Les équipes d’extinction composées d’éléments de la protection civile, appuyées par des camions-citernes et des véhicules tout-terrain, des forces auxiliaires, de la gendarmerie royale et des équipes des services des eaux et forêts, ont passé une nuit entière à intensifier leurs efforts.

Des vents d’est violents ayant dépassé les 60 kilomètres à l’heure ont compliqué les tâches d’extinction. Les flammes se sont propagées durant près de trois heures. Par mesure de précaution, les équipes ont encerclé plusieurs habitations du secteur pour éviter la propagation du feu. Six maisons ont été évacuées et leurs occupants relogés dans des zones sécurisées. Du bétail a également été déplacé préventivement. Les dégâts évalués jusqu’à présent s’élèvent à environ 18 hectares de couvert végétal détruit.

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La gendarmerie royale a ouvert une enquête urgente, placée sous la direction du parquet de Tanger, pour déterminer les causes de cet incendie.

Depuis deux jours, tous les services compétents en matière d’incendies de forêts dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma sont placés en état d’alerte maximale. Début juillet, plusieurs villes du Nord ont enregistré une montée très importante des températures, dépassant les 40°C, notamment à Chefchaouen, Larache et Ksar-el-Kébir. Ces vents d’est atteignent parfois plus de 70 kilomètres à l’heure à proximité du port de Tanger-Med et dans la province de Fahs-Anjra, créant un risque de propagation rapide et d’extension des foyers.