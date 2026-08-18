À l’approche des élections, installation des nouveaux agents d’autorité dans les circonscriptions dites «de la mort»

Dans un mouvement coordonné à l’échelle du Royaume, les walis de plusieurs régions ont présidé, ces derniers jours, à l’installation des nouveaux agents d’autorité fraîchement nommés au sein des préfectures et provinces comportant des circonscriptions électorales couramment désignées, dans le langage politique, sous l’appellation de «circonscriptions de la mort».

«Au cours de ces cérémonies d’investiture, les walis ont souligné le rôle éminemment stratégique dévolu à ces agents dans l’architecture de l’administration territoriale», rapporte Assabah dans son édition de ce mercredi 19 août. Ils les ont invités à incarner une autorité exemplaire, fondée sur le sens de la discipline, la vigilance constante et une éthique de la responsabilité, tout en privilégiant résolument une politique de proximité, à l’écoute des populations, ouverte au dialogue et attentive aux attentes exprimées sur le terrain.

Les nouveaux responsables ont reçu des directives précises: accompagner avec diligence les projets de développement locaux, œuvrer à la simplification des procédures administratives et renforcer la coordination avec l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs, afin de garantir la sécurité, la stabilité et la continuité du service public. Ces mesures s’inscrivent dans une dynamique plus large de consolidation du corps des agents d’autorité, de modernisation de la gestion des affaires locales et d’amélioration de la qualité des prestations administratives, tout en préparant activement les prochaines échéances électorales.

Parallèlement, le ministère de l’Intérieur a défini les grandes orientations du développement local à travers l’élaboration d’une nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré. «Dans cette perspective, le ministre Abdelouafi Laftit a adressé une circulaire enjoignant aux agents d’autorité de procéder à une large mobilisation pour assurer la mise en œuvre de ce chantier prioritaire, conformément aux hautes directives royales», relaie Assabah.

Cette circulaire fait écho aux orientations du discours du Trône du 29 juillet 2025, dans lequel le Roi Mohammed VI a appelé à la conception de programmes de développement adaptés aux spécificités de chaque territoire, en soutien à la régionalisation avancée et en renforcement de la complémentarité et de la solidarité entre les différentes entités territoriales, afin que les fruits de la croissance profitent équitablement à l’ensemble des citoyens.

Le ministère de l’Intérieur a en outre rappelé que le Royaume a engrangé, au cours des dernières années, un ensemble significatif de réformes et de programmes ayant contribué à l’amélioration des infrastructures, à l’élévation des conditions de vie et à la réduction des disparités régionales. Il a néanmoins souligné que certaines zones demeurent porteuses de besoins spécifiques, exigeant des approches plus fines et plus ciblées.