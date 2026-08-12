Investitures à Rabat: le casse-tête des partis à trois mois des élections législatives

À l’approche des élections législatives du 23 septembre prochain, la fièvre électorale gagne Rabat. Dans la capitale, les luttes d’influence s’exacerbent entre leaders, tandis que chaque formation tente de verrouiller ses positions dans des circonscriptions devenues de véritables arènes où se règlent les comptes partisans. Rabat-Océan, surnommée par les initiés «la circonscription de la mort» en raison de l’intensité de la compétition et de l’impossibilité de prédire ses résultats, figure en tête des bastions où la campagne électorale s’est ouverte bien avant l’heure. Les partis y avancent déjà des noms influents, mus par la volonté de peser sur un scrutin dont l’issue demeure incertaine, rapporte Al Akhbar de ce jeudi 13 août.

Selon les informations qui circulent dans les états-majors politiques de la capitale, la confrontation ne se limite plus à une opposition frontale entre adversaires traditionnels. Elle s’est déplacée à l’intérieur même des appareils partisans, opposant élus sortants et notables en quête de réinvestiture, mais aussi dirigeants nationaux soucieux de renouveler les listes et de promouvoir de nouvelles figures. Ce jeu d’équilibre fragile révèle des tensions profondes, où les ambitions personnelles et les stratégies collectives s’entrechoquent.

Ainsi, dans la section locale du RNI, l’atmosphère est électrique. Les désaccords se multiplient autour des parrainages et des choix de candidats, d’autant que les récentes dispositions électorales ont conduit au retrait de plusieurs personnalités établies, parmi lesquelles la maire de Rabat, Fatiha El Moudni. La compétition s’en trouve ravivée, tiraillée entre la volonté des élus sortants de préserver leurs fiefs et celle des instances dirigeantes d’insuffler un renouveau, en remodelant les rapports de force locaux.

Parallèlement, la quête de candidats capables de capter un maximum de suffrages s’est muée en une course contre la montre. Les formations politiques multiplient les approches, les rencontres secrètes et les tentatives de recrutement auprès des acteurs locaux, élus et responsables de sections, dans l’espoir de constituer des listes compétitives. Ce phénomène ne se cantonne pas à RabOcéan: l’ensemble des circonscriptions de la capitale est agité par ces premières manœuvres, où les contacts et les tractations se font plus denses à mesure que l’échéance approche, note Al Akhbar.

Pourtant, cette effervescence inquiète les dirigeants. Plusieurs responsables redoutent que les divergences autour des investitures ne dégénèrent en fractures internes, voire en défections vers d’autres formations. L’histoire électorale locale l’a maintes fois montré: pour de nombreux élus, la fidélité à leur parti dépend étroitement de l’obtention de l’obtention du parrainage qui leur permettra de briguer un nouveau mandat.