Politique

Législatives 2026: le PPS annoncera son programme électoral le 1ᵉʳ septembre

Nabil Benabdallah, secrétaire général du PPS.

Nabil Benabdallah, secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme, a affirmé que le rapport et le programme électoraux de son parti, en vue du scrutin du 23 septembre, seront dévoilés le 1ᵉʳ septembre prochain.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 12/08/2026 à 14h30

Invité de l’émission Point à la ligne diffusée mardi sur Al Aoula (SNRT), le chef du Parti du Livre a précisé que ce programme a été élaboré en interne par une équipe dédiée durant plus d’un an. «Nous n’avons pas eu besoin de recourir à un cabinet d’études externe», a-t-il souligné, fustigeant au passage certaines pratiques des pouvoirs publics.

Tirant à boulets rouges sur le bilan du gouvernement dirigé par Aziz Akhannouch, Nabil Benabdallah a déclaré: «Les citoyens n’en peuvent plus de la vie chère et de l’érosion de leur pouvoir d’achat.» Il a ajouté que sa formation politique était fière d’avoir opposé une résistance ferme à la politique sociale de la majorité.

Lire aussi : Législatives: le parti du Livre investit sept femmes têtes de liste

Nabil Benabdallah a également proposé un projet de loi pénalisant les conflits d’intérêts et les comportements d’affairisme («Frakchiyas»). «Les Marocains veulent un gouvernement courageux, proche de leurs préoccupations, démocratique et communicant», a-t-il martelé, regrettant un bilan gouvernemental marqué, selon lui, par un taux de chômage de 13% et un nombre élevé de NEET («ni emploi, ni études, ni formation»). Il a toutefois reconnu quelques points positifs, bien en deçà des attentes populaires.

Plaidant pour une véritable démocratisation de la vie politique, Nabil Benabdallah a rejeté toute forme de «dirigisme et d’interventionnisme», citant en exemple l’influence de Fouzi Lekjaa. «Laissez la gauche et la droite concourir librement sur la scène politique», a-t-il lancé, espérant obtenir un résultat permettant au PPS «soit de diriger le futur gouvernement, soit d’y participer sur la base d’alliances programmatiques claires et d’engagements fermes».

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 12/08/2026 à 14h30
#Nabil Benabdallah#PPS#Inflation#Législatives#gouvernement#Opposition#Parlement

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