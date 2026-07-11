Législatives 2026: le PPS présente ses candidats et plaide pour des élections transparentes

C’est dans le cadre de la 8ème session de son Comité central que le parti a tenu cette réunion, à laquelle ont assisté notamment de nouvelles élites. Le secrétaire général Nabil Benabdallah y a présenté un rapport politique, avant d’exposer les grandes lignes d’un programme électoral qu’il a qualifié de «sérieux et efficace».

Sur le fond, le PPS a dressé un bilan sévère des cinq années de gouvernement, pointant des défaillances dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi et de l’économie. En réponse, le parti entend porter une approche «démocratique et progressiste» pour combler ces lacunes, tout en réaffirmant son attachement à la réunification de la gauche.

Sur le terrain des réformes, les engagements sont concrets: assainissement et développement de la santé publique, renforcement du système d’aide sociale, création d’un million d’emplois nets, relèvement du minimum de la pension de retraite à 3.000 dirhams et hausse du taux d’emploi des femmes à 25%.