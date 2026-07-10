Sécurité routière: l’usage des trottinettes électriques désormais encadré

Le gouvernement marocain a adopté un projet de décret visant à réglementer l’usage des engins de déplacement personnel motorisés, en premier lieu les trottinettes électriques. Cette décision, prise lors du conseil de gouvernement hebdomadaire, vise à encadrer la prolifération de ces nouveaux modes de transport dans les espaces urbains tout en renforçant la sécurité routière, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition du weekend du 11 et 12 juillet.

Le texte en question, le projet de décret n° 2.25.145, modifie et complète le décret n° 2.10.420 relatif à l’application du Code de la route. Présenté par le ministre du Transport et de la Logistique, ce projet instaure un cadre juridique pour ces dispositifs qui, bien qu’en forte croissance sur les voies publiques, n’étaient pas couverts par la réglementation existante. Le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a précisé que cette initiative répondait au besoin de fixer des règles d’utilisation claires pour protéger à la fois les conducteurs de ces engins et les autres usagers de la route.

Parmi les principales mesures introduites, lit-on dans Al Akhbar, le texte impose le port obligatoire d’un casque de protection afin de limiter les risques de blessures graves en cas d’accident. Il interdit également l’usage d’écouteurs ou de casques audio durant la conduite, cette pratique empêchant de percevoir les signaux sonores et les avertissements environnants, ce qui représente un danger pour les conducteurs et les piétons. De plus, le projet de décret fixe des limites de vitesse maximale adaptées aux caractéristiques techniques de ces véhicules et à la nature des espaces urbains traversés, dans le but d’atténuer les risques liés aux excès de vitesse.

Ce texte s’inscrit dans la continuité d’une série de réformes engagées ces derniers mois. En juin dernier, le gouvernement avait déjà adopté un décret introduisant pour la première fois les définitions légales de l’engin de déplacement personnel motorisé et du vélo à assistance électrique, tout en déterminant leurs conditions techniques. Le nouveau projet de décret va plus loin en ouvrant la voie à la révision des poids et dimensions de certains véhicules par décision de l’autorité gouvernementale chargée du transport, et en obligeant certaines catégories d’engins à être équipées de systèmes avancés d’aide à la conduite pour s’adapter aux évolutions technologiques du secteur.

Ces dispositions constituent le tout premier cadre réglementaire intégré pour les engins de déplacement personnel au Maroc. Cette intervention des autorités survient dans un contexte marqué par l’augmentation des accidents de la circulation impliquant des trottinettes et des vélos électriques en milieu urbain, traduisant une volonté de concilier l’encouragement des mobilités modernes et le maintien de la sécurité de tous les usagers de la route.