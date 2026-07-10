Conseils régionaux: une pluie de projets de dernière minute qui sent l’électoralisme

Les sessions ordinaires du mois de juillet des douze conseils régionaux du pays seraient instrumentalisées à des fins électorales par les alliances des partis politiques aux commandes des régions.

En effet, de nombreux projets de développement ont été programmés in extremis pour des enveloppes budgétaires de plusieurs millions de dirhams.

De même, des conventions de partenariats portant sur des millions de dirhams ont été signées, fait remarquer le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 11 et 12 juillet.

Ainsi, «des projets relatifs à la création de zones industrielles, de marchés, d’abattoirs, de projets sociaux et d’infrastructures de base à coup de milliards de dirhams ont été validés».

En dépit de l’importance de ces projets structurés et structurants, «des interrogations sont soulevées quant au timing de leur programmation et de leur approbation à la fin du mandat», écrit le quotidien.

Cette dynamique serait-elle motivée par un besoin de répondre aux attentes réelles des populations locales?

De même, fait remarquer la même source, cette course à la validation des projets intervient également à la veille de l’entrée en vigueur des réformes relatives aux lois régionales au Maroc qui redéfinissent les régions comme des acteurs économiques majeurs, avec l’évolution des Agences régionales d’exécution des projets (AREP) vers un nouveau modèle.

La dynamique des programmations au niveau des conseils régionaux s’explique aussi, d’après les sources du quotidien, par la volonté d’échapper à la rigueur des critères imposés par les nouvelles réformes. C’est pourquoi des polémiques seraient déjà suscitées autour de certains projets.

Dans ce sillage, le quotidien cite le cas d’un projet de construction et d’équipement des abattoirs dans la région de Guelmim-Oued Noun, dont le budget est passé d’environ 9 millions de dirhams à plus de 26 millions de dirhams. Ce qui a poussé les élus de l’opposition à demander des explications à propos de cette inflation.

Dans la région Casablanca-Settat, le conseil a approuvé une enveloppe de 4,3 milliards de dirhams pour financer de nouveaux projets de développement, et dans la région Rabat-Salé-Kénitra, une enveloppe de 2 milliards de dirhams a été mobilisée pour de nouveaux projets d’infrastructures, d’habitat et d’environnement.

Dans la région de l’Oriental, une série de projets de conventions de partenariat et de programmes de développement à caractère social, économique, environnemental et sportif, ont été validés; et dans la Région Fès-Meknès, une enveloppe budgétaire de l’ordre de 250 millions de dirhams a été réservée pour financer des programmes de développement, indique le quotidien.