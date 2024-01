Province de Jerada: lancement de plusieurs projets de développement agricole et rural

Mohammed Sadiki, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, lors de sa visite de terrain dans la province de Jerada, le vendredi 12 janvier 2024.

Lors de cette visite, qui a porté sur l’inauguration et le lancement de plusieurs projets de développement agricole et rural s’inscrivant dans le cadre de la stratégie «Génération Green», Mohammed Sadiki était accompagné du gouverneur de la province de Jerada, d’élus locaux et d’une délégation de responsables du ministère, indique un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

Au niveau de la commune territoriale Tiouli, le ministre a pris connaissance du programme de construction de de 25,8 km de pistes rurales dans la province de Jerada sur la période 2023-2024, pour une enveloppe budgétaire de 35 millions de dirhams.

Programme d’aménagement des parcours dans la province de Jerada

À cette occasion, Mohammed Sadiki a donné le coup d’envoi des travaux de construction d’une piste rurale de 9,3 km à douar Rhamna, dans la même commune, qui permettra le désenclavement de ce village et des douars avoisinants, pour une enveloppe de 5,11 millions de dirhams.

Au niveau de la commune de Laaouinat, le ministre a pris connaissance du programme d’aménagement des parcours pour la période 2023-2024, qui permettra «d’améliorer le revenu des éleveurs, la création de l’emploi ainsi que l’aménagement et la réhabilitation des zones de parcours et la conservation des eaux et des sols», précise le communiqué.

Pour un budget de 17,4 millions de dirhams, ce programme porte sur la plantation d’arbustes fourragers sur 600 ha, le travail du sol sur 600 ha, la construction de trois abris pour bétail, la création de 5 points d’eau et l’aménagement de 10 points d’eau équipés en système de pompage solaire.

À Aïn Béni Mathar, Mohammed Sadiki a inauguré un centre d’insémination artificielle et de biotechnologique de reproduction des ovins et caprins. D’un investissement de 2 millions de dirhams, le centre permettra de développer les semences à partir des meilleurs géniteurs ovins et caprins, d’améliorer le potentiel productif des animaux et la rentabilité des troupeaux.

«Le centre vise à favoriser la recherche, le développement et la diffusion du progrès génétique au service de l’éleveur, d’appuyer le schéma de sélection des ovins et caprins, d’assurer la variabilité génétique, de permettre la création d’une banque de semences par la cryoconservation, de permettre l’exportation des semences», détaille le communiqué de Mohammed Sadiki.