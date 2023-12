Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima: 1,26 milliard de dirhams pour dynamiser l’agriculture

Omar Moro, président du conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ,Younes Tazi, wali de la Région, et Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, ont signé une convention de Partenariat stratégique dans le cadre du programme du développement régional.

Aujourd’hui, une étape majeure pour le développement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a été franchie avec la signature d’une convention-cadre, et d’une convention spécifique, entre le président du conseil de la Région, Younes Tazi, wali de la Région, et Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, et Taoufik Moucharaf, secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce. Un partenariat stratégique inscrit dans le cadre du Programme de développement régional 2022-2027, doté d’un budget de 1,26 milliard de dirhams visant à dynamiser les secteurs clés de l’agriculture.

Lors de la cérémonie de signature, Omar Moro a souligné l’importance stratégique de ce partenariat dans le contexte du Programme de développement régional 2022-2027. Il a souligné l’engagement du conseil envers le secteur agricole en tant que levier essentiel pour une croissance économique et un développement durable.

Les partenaires engagés

Les parties prenantes de cette collaboration stratégique comprennent le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le ministère de l’Industrie et du Commerce, le conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et la wilaya de la région.

Objectifs ambitieux

La convention-cadre vise à stimuler le développement économique et social de la région en favorisant la création d’emplois, l’amélioration des infrastructures, et l’augmentation de la productivité dans le secteur de l’agriculture. Elle souligne l’engagement envers le bien-être des communautés ciblées et la promotion d’une croissance inclusive.

Axes de partenariat renforcés

Ce partenariat stratégique s’articule autour de deux piliers majeurs, visant à dynamiser et moderniser le secteur:

⦁ Amélioration des chaines de distribution, budget: 983,874 millions de dirhams

⦁ Modernisation des circuits de distribution et de commercialisation

⦁ Aménagement, équipement et mise à niveau des infrastructures

⦁ Valorisation et commercialisation des produits de terroir (budget: 282,012 millions de dirhams)

⦁ Construction et équipement de nouvelles unités de valorisation

⦁ Mise à niveau des unités existantes, conformes aux normes de l’ONSSA

⦁ Mise en place de plateformes dédiées à la commercialisation des produits du terroir

Ces deux axes visent à propulser le secteur agricole et à créer des opportunités durables pour les producteurs locaux.

Une convention spéciale pour des projets concrets

La convention spécifique prévoit un budget substantiel de 1, 26 milliard de dirhams réparti sur divers projets stratégiques, notamment la construction d’abattoirs, la construction et équipement d’unités de valorisation, l’aménagement des souks hebdomadaires, marchés de gros, marchés municipaux des céréales, mise à niveau des abattoirs, mise en place de plateformes dédiées à la commercialisation des produits de terroir, aménagement des souks à bestiaux, ainsi que la mise à niveau des unités de valorisation.

Répartition selon les provinces

Les projets seront répartis équitablement sur les provinces de la région, Ouazzane (23 projets), Larache (21 projets), Al Hoceima (10 projets), Chefchaouen (14 projets), Tétouan (15 projets), M’diq Fnideq (4 projets), Fahs-Anjra (6 projets), Tanger-Assilah (8 projets).

Vision d’avenir

Le président du conseil a dévoilé la vision ambitieuse du conseil de la Région pour un avenir prospère, mettant en lumière l’engagement actif dans des projets d’envergure. Après une première phase dédiée à l’établissement de l’Agropole doté d’un budget de 457 millions de dirhams, visant la création d’un écosystème intégré pour la valorisation, aujourd’hui, l’initiative franchit désormais une deuxième étape cruciale.

Cette nouvelle phase se concentre sur la promotion et l’amélioration des chaînes de distribution, ainsi que sur l’amélioration et la valorisation des produits du terroir. Il s’agit d’un passage stratégique témoignant de notre progression significative depuis la phase initiale. L’action du conseil s’inscrit dans une logique d’évolution continue, bâtie sur les réussites passées, faisant ainsi écho à la vision du conseil pour une croissance durable et intégrée.

Cette convention marque une étape cruciale dans la réalisation des objectifs de développement régional. Le conseil s’engage à assurer la mise en œuvre efficace de ces projets pour un impact positif et durable sur les communautés de la région.