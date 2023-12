Agriculture: le Néerlandais Agro Care va construire une serre canarienne au Maroc

Agro Care souhaite étendre ses surfaces de culture au Maroc. Le groupe néerlandais, l’un des plus grands producteurs de tomates sous serre d’Europe, annonce la construction, à partir de 2024, d’une serre canarienne «high tech» à Agadir pour la culture de tomates, sur une parcelle vide de 11 hectares. Ce type de serre, en forme de trapèze, constitué notamment de câbles, est réputé pour sa grande capacité de production.

L’installation, équipée d’un système de ventilation mécanique, sera haute de 7 mètres, soit un mètre de plus que les serres actuelles au Maroc. «De cette manière, il y a plus d’espace au-dessus de la culture pour obtenir un bon tampon climatique. De plus, la ventilation mécanique assure une meilleure efficacité», explique Stijn Weijns, directeur pays d’Agro Care au Maroc.

Atteindre 100 hectares de cultures propres de tomates

La serre sera également équipée de gouttières de culture en acier, avec circulation de l’eau de drainage, d’un système de rails à tuyaux, d’un transport interne automatique et de capteurs reliés à un ordinateur de culture qui fournit des données en temps réel. «Ce que nous allons faire ici est unique», déclare-t-il, soulignant que «ce projet devrait servir de modèle pour les futures expansions» du groupe Agro Care.

À travers ce projet, l’entreprise néerlandaise ambitionne d’atteindre 100 hectares de cultures de tomates en propre et 100 hectares pour ses producteurs partenaires au cours des prochaines années, tout en optimisant l’utilisation des ressources en eau.

«Nous attendons un rendement amélioré de 20%, grâce à des conditions de culture optimales et à une densité de plantes plus élevée. En même temps, nous voulons surtout faire attention à l’utilisation de l’eau. Nous espérons utiliser 30% d’eau en moins par kilogramme de tomates», indique M. Weijns.

Cette serre canarienne devrait également permettre à l’entreprise batave de produire des tomates snack tout au long de l’année au Maroc, dans un contexte de diminution croissante des superficies cultivées aux Pays-Bas. Ces catégories de tomates sont naturellement pauvres en sodium, renferment une source de vitamines A et C, et ne contiennent pas de graisses ni de cholestérol. «Cette construction est une étape importante pour nous, et nous espérons inspirer les cultivateurs de la région», affirme Stijn Weijns.