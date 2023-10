À Settat, Mohammed Sadiki lance la campagne agricole 2023-2024

Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, lors de la cérémonie de lancement de la campagne agricole 2023-2024, ce vendredi 20 octobre, à la commune de Sidi M’hamed Ben Rahal, dans la province de Settat.

Lors de cette cérémonie de lancement, le ministre a relevé que le lancement de la campagne agricole intervient après une saison 2022-2023 marquée par un déficit pluviométrique important et une répartition temporelle irrégulière des précipitations, ajoutant que cette situation a été aggravée par la succession des années de sécheresse durant les cinq dernières campagnes et une conjoncture caractérisée par un renchérissement des coûts des intrants.

Face à des défis, liés notamment à la rareté de l’eau et la cherté des intrants agricoles, et dans le cadre des efforts déployés pour la mise en œuvre de la stratégie Génération Green 2020-2030, il a fait savoir que son département a pris une batterie de mesures, portant notamment sur l’approvisionnement en facteurs de production (semences et engrais), le développement des filières agricoles, la gestion de l’eau d’irrigation, l’assurance agricole, ou encore le financement et l’accompagnement des agriculteurs pour réussir la campagne agricole.

1,1 million de quintaux de semences à des prix incitatifs

Concernant tout particulièrement les semences, Sadiki a fait état de la mobilisation d’environ 1,1 million de quintaux de semences sélectionnées des céréales à des prix incitatifs, à travers la commercialisation des semences céréalières à des prix de vente subventionnés à hauteur de 210 dirhams/quintal pour le blé tendre et l’orge et 290 dirhams/quintal pour le blé dur.

Et d’annoncer au sujet des engrais que le marché sera approvisionné à hauteur de 600.000 tonnes d’engrais phosphatés, au même prix de la campagne précédente, avant de noter que pour les engrais azotés, intégralement importés, l’approvisionnement du marché national en quantités suffisantes pour environ 500.000 tonnes, à des prix subventionnés de 240 dirhams/quintal pour l’Ammonitrate d’azote 33%, de 330 dirhams/quintal pour l’Urée 46%, et de 150 dirhams/quintal pour le sulfate d’ammonium 21% à travers des centres de ventes, et ce, pour maintenir les prix à des niveaux accessibles pour les agriculteurs sur tout le territoire national.

Par ailleurs, Sadiki a assuré que le programme national de semis direct des céréales sera poursuivi sur une superficie de 200.000 ha, avec l’objectif d’atteindre 1 million d’hectares à horizon 2030, annonçant, à ce propos, l’acquisition et la distribution de 130 semoirs de semis direct au profit des coopératives agricoles et le renforcement de la sensibilisation et de l’accompagnement des agriculteurs pour les inciter à adopter cette technique.

«Une technique qui permet la réalisation de l’opération de semis sans aucun travail de préparation du sol. S’appuyant sur des semoirs spéciaux, cette technique permet notamment de préserver la fertilité et l’humidité des sols, d’améliorer le rendement céréalier et de réduire les émissions de carbone», a-t-il expliqué.

Le ministre a souligné aussi que le programme mis en place par le gouvernement pour venir en aide aux agriculteurs et aux éleveurs prévoit, dans la composante appui aux filières animales, la distribution de l’orge subventionné et de l’aliment composé subventionné au profit des éleveurs de bovins, à un prix de 2 dirhams/kilogramme et 2,5 dirhams/kilogramme respectivement, à hauteur de 18 millions de quintal d’orge et 6 millions de quintal d’aliments composés.

Le lancement officiel de la campagne agricole 2023-2024 s’est déroulé en présence du gouverneur de la province de Settat, du président de la région Casablanca-Settat, du président de la Fédération des chambres d’agriculture, des présidents des chambres régionales de l’agriculture, du président du directoire du Crédit Agricole du Maroc, des présidents des fédérations interprofessionnelles des filières de production, du représentant du président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER), de responsables de la Mutuelle agricole marocaine d’assurances (MAMDA) ainsi que de responsables centraux et régionaux du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.