Agriculture: lancement d’un appel d’offres pour l’achat de 5 millions de quintaux d’orge

De passage à la Chambre des représentants, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a annoncé le lancement d’un appel d’offres portant sur l’achat de 5 millions de quintaux d’orge. Cette mesure fait partie intégrante du programme de soutien exceptionnel destiné à aider les agriculteurs touchés par la sécheresse.

Il a également relevé que le ministère commencera dès ce mois à mettre en œuvre le nouveau programme de soutien qui a été mis en place conformément aux instructions royales, et dont le budget a été fixé à 10 milliards de dirhams.

Celui-ci comprend notamment le soutien des aliments importés destinés au bétail et aux volailles, le soutien des matières premières agricoles importées, en vue de réduire le coût de production de certains légumes et fruits, et le renforcement des capacités de financement des agriculteurs.

Le ministre a, par ailleurs, noté qu’une enveloppe budgétaire de 5 milliards de dirhams sera allouée à l’élevage du bétail et que les aliments seront fournis en quantité suffisante et mis à la disposition des bénéficiaires à guichet ouvert. Il a ajouté que jusqu’à présent, 8 millions de quintaux d’orge subventionnés et 2,5 millions de quintaux d’aliments composés ont été distribués.