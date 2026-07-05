À Dakhla, une délégation de jeunes élus français découvre les grands projets de développement de la région

La délégation française de jeunes élus, lors de sa visite à Dakhla consacrée à la découverte de la dynamique de développement de la région. (S.Bouaamoud/Le360)

La région de Dakhla-Oued Eddahab a accueilli, samedi, une importante délégation française de jeunes élus venue s’informer sur les transformations économiques et les grands projets structurants engagés dans la région. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une mission au Maroc comprenant plusieurs étapes, dont Dakhla.

Conduite par le vice-président du Sénat français, Xavier Iacovelli, la délégation a tenu des rencontres avec le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, ainsi qu’avec Faysal Sahmani, directeur général par intérim du Centre régional d’investissement (CRI).

Les échanges ont porté sur les principaux chantiers de développement de la région, les secteurs qui soutiennent son économie, ainsi que sur les perspectives de coopération entre le Maroc et la France dans plusieurs domaines.

À l’issue de ces entretiens, Xavier Iacovelli a salué la dynamique de développement que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab et a mis en avant les opportunités qu’elle offre en matière de coopération.

Il a également souligné l’évolution positive des relations maroco-françaises, orientées vers un renforcement continu du partenariat entre les deux pays, estimant que cette dynamique constitue un levier favorable au développement des échanges économiques et institutionnels entre Rabat et Paris.

De son côté, le président du mouvement Les Jeunes Républicains, Théo Amsallem, a réaffirmé l’attachement historique de son parti politique aux relations d’amitié entre le Maroc et la France et a salué la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara.

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Il a également exprimé le souhait que les jeunes responsables politiques contribuent à consolider ce partenariat en accompagnant les projets de développement en cours, notamment dans les provinces du Sud du Royaume.

Pour sa part, El Khattat Yanja a indiqué que cette visite a permis de présenter aux membres de la délégation française un aperçu des grands chantiers de développement et des projets structurants réalisés dans la région, ainsi que des secteurs qui constituent les principaux moteurs de son économie.

Le port Dakhla Atlantique au cœur du programme

Il a noté que les discussions ont également porté sur les perspectives de coopération avec la France, notamment dans les domaines de l’investissement, du tourisme, des énergies renouvelables, de la pêche maritime, de l’agriculture, de l’urbanisme, de la formation et de l’enseignement supérieur.

Faysal Sahmani, quant à lui, a souligné que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des relations privilégiées entre le Maroc et la France. Il a noté qu’elle a permis de présenter les atouts d’investissement de la région, les projets structurants en cours de réalisation ainsi que les efforts déployés pour renforcer son attractivité économique.

Le programme de la visite prévoit également plusieurs déplacements sur le terrain afin de permettre à la délégation française de découvrir les principaux projets structurants de la région, dont notamment le chantier du port Dakhla Atlantique.