Laâyoune: Philippe Lalliot inaugure une nouvelle Alliance française, symbole du rapprochement franco-marocain

Philippe Lalliot, nouvel ambassadeur de France a inauguré ce mercredi 1er juillet 2026 le nouveau siège de l’Alliance française à Laâyoune en présence des autorités locales de la région de Laâyoune Sakia El Hamra. (H.Yara/Le360)

Le nouvel ambassadeur de France au Maroc, Philippe Lalliot, a inauguré, mercredi 1er juillet, le nouveau siège de l’Alliance française de Laâyoune. La cérémonie s’est déroulée en présence du wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, Abdeslam Bekrate, du président du Conseil communal de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid, du président du Conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid, ainsi que de plusieurs personnalités civiles et militaires, de responsables du secteur de l’éducation et de la présidente de l’Alliance française de Laâyoune, Allia Boukzaz.

S’exprimant devant la presse, Philippe Lalliot a souligné que cette inauguration concrétise l’engagement pris par le président français, Emmanuel Macron, lors de sa visite d’État au Maroc en octobre 2024. Selon lui, l’ouverture de cette nouvelle Alliance française contribuera au renforcement de la coopération éducative et culturelle entre les deux pays, tout en illustrant la volonté de la France de consolider son partenariat avec le Royaume.

Dans une déclaration pour Le360, le diplomate a fait part de sa satisfaction d’effectuer sa première visite à Laâyoune. «Je suis très heureux d’être dans cette belle ville. Je suis venu inaugurer une nouvelle Alliance française, qui rejoint celles de Safi et d’Ouarzazate, ainsi que, plus largement, le réseau des douze Instituts français présents et actifs sur l’ensemble du territoire marocain», a-t-il déclaré.

«Au total, ce sont une quinzaine d’établissements qui accueilleront des jeunes et des adultes désireux d’apprendre la langue française et de découvrir la culture sous toutes ses formes: littérature, cinéma, patrimoine ou encore expressions artistiques contemporaines. Ces structures contribueront également à rapprocher les sociétés civiles marocaine et française et à enrichir davantage la relation entre nos deux pays», a poursuivi Philippe Lalliot.

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L’ambassadeur a également réaffirmé la volonté de la France «de continuer à accompagner le développement économique et social de ces régions du Sud».

De son côté, la présidente de l’Alliance française de Laâyoune, Allia Boukzaz, a estimé que la visite du nouvel ambassadeur revêt une forte portée symbolique et s’inscrit dans la dynamique de rapprochement culturel et diplomatique entre le Maroc et la France. Elle a également souligné l’importance du rôle de la société civile dans la promotion des échanges culturels et dans la réponse aux attentes des citoyens.