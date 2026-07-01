Mondial 2026: Royal Air Maroc affrète 12 vols pour Houston pour soutenir les Lions de l’Atlas

Dans un communiqué, Royal Air Maroc annonce qu’elle lance un nouveau pont aérien entre Casablanca et Houston pour permettre aux supporters marocains d’assister au match des Lions de l’Atlas face au Canada, prévu samedi 4 juillet.

Le dispositif mobilise 12 vols directs entre Casablanca et Houston, pour une capacité totale de plus de 3.000 sièges. Royal Air Maroc dessert pour la première fois la ville texane, qui accueille la prochaine rencontre de l’Équipe nationale dans le cadre de la compétition.

Les billets sont proposés à un tarif fixe de 10.000 DH TTC, en classe économique, aller-retour. Ils ne sont ni modifiables ni remboursables. La mise en vente démarre ce mercredi 1er juillet à 10h00, dans les agences commerciales de la Compagnie au Maroc ainsi que sur le portail dédié.

Selon RAM, la victoire de l’équipe nationale de football face aux Pays-Bas et sa qualification en huitièmes de finale de la plus grande manifestation footballistique du monde, ouvre une nouvelle étape de mobilisation pour la compagnie et pour les supporters marocains.