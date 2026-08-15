Survol permanent, quadrillage au sol... le dispositif sécuritaire déployé à Fnideq déjoue toute tentative de franchissement collectif vers Sebta

Face aux appels viraux incitant à un franchissement collectif vers Sebta, les autorités marocaines ont déployé un vaste dispositif sécuritaire à Fnideq et sur son littoral. (S.Kadry/Le360)

Un calme relatif mais sous haute vigilance règne autour de Bab Sebta et sur les collines surplombant la ville occupée. Les autorités marocaines poursuivent leurs vastes campagnes d’interpellation visant les candidats à la migration irrégulière.

Un hélicoptère de la Gendarmerie royale assure une couverture aérienne des opérations de ratissage terrestre menées par les autorités locales autour de Fnideq. Les forêts avoisinantes de la zone de Belyounech sont également quadrillées. Des dizaines de migrants, majoritairement originaires de pays d’Afrique subsaharienne, s’y sont dispersés sans parvenir à approcher le grillage frontalier, en raison du déploiement massif des forces publiques.

Le bilan des opérations sécuritaires de lutte contre la migration irrégulière menées à Fnideq et dans ses environs s’établissait à 294 candidats à la migration irrégulière interpellés à 14h45 ce samedi, selon une source sécuritaire. Ce chiffre, qui était de 148 en début d’après-midi, continue de grimper.

Face aux appels viraux incitant à un franchissement collectif vers Sebta, les autorités marocaines ont déployé un vaste dispositif sécuritaire à Fnideq et sur son littoral. (S.Kadry/Le360)

Parmi les personnes interpellées, 248 sont originaires de pays d’Afrique subsaharienne, tandis que les 46 autres sont de nationalité marocaine, précise la même source.

Ce bilan reste toutefois provisoire et pourrait encore s’alourdir. Les différentes forces publiques et services de sécurité poursuivent leurs opérations sur le terrain afin de prévenir toute tentative de migration irrégulière collective.