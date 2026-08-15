Société

Survol permanent, quadrillage au sol... le dispositif sécuritaire déployé à Fnideq déjoue toute tentative de franchissement collectif vers Sebta

Face aux appels viraux incitant à un franchissement collectif vers Sebta, les autorités marocaines ont déployé un vaste dispositif sécuritaire à Fnideq et sur son littoral. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 15/08/2026 à 16h10

VidéoHélicoptère de la Gendarmerie royale, forêts quadrillées et grillage infranchissable... le dispositif sécuritaire déployé autour de Fnideq a été renforcé. Ce samedi en milieu d’après-midi, pas moins de 294 candidats à la migration irrégulière avaient déjà été interpellés lors de vastes opérations de ratissage.

Un calme relatif mais sous haute vigilance règne autour de Bab Sebta et sur les collines surplombant la ville occupée. Les autorités marocaines poursuivent leurs vastes campagnes d’interpellation visant les candidats à la migration irrégulière.

Un hélicoptère de la Gendarmerie royale assure une couverture aérienne des opérations de ratissage terrestre menées par les autorités locales autour de Fnideq. Les forêts avoisinantes de la zone de Belyounech sont également quadrillées. Des dizaines de migrants, majoritairement originaires de pays d’Afrique subsaharienne, s’y sont dispersés sans parvenir à approcher le grillage frontalier, en raison du déploiement massif des forces publiques.

Le bilan des opérations sécuritaires de lutte contre la migration irrégulière menées à Fnideq et dans ses environs s’établissait à 294 candidats à la migration irrégulière interpellés à 14h45 ce samedi, selon une source sécuritaire. Ce chiffre, qui était de 148 en début d’après-midi, continue de grimper.

Face aux appels viraux incitant à un franchissement collectif vers Sebta, les autorités marocaines ont déployé un vaste dispositif sécuritaire à Fnideq et sur son littoral. (S.Kadry/Le360)

Parmi les personnes interpellées, 248 sont originaires de pays d’Afrique subsaharienne, tandis que les 46 autres sont de nationalité marocaine, précise la même source.

Ce bilan reste toutefois provisoire et pourrait encore s’alourdir. Les différentes forces publiques et services de sécurité poursuivent leurs opérations sur le terrain afin de prévenir toute tentative de migration irrégulière collective.

Par Said Kadry
Le 15/08/2026 à 16h10
#Sebta#Fnideq#Sécurité#Migration#gendarmerie royale

LEs contenus liés

Société

Sebta et Melilla: les tentatives d’infiltration collective déjouées par les forces de l’ordre

Politique

Le dispositif d’alerte renforcé à Fnideq, le retour des migrants de Sebta se poursuit

Politique

Atteintes aux droits de l’Homme à Sebta: le CNDH saisit le Défenseur du peuple espagnol

Culture

Sebta et Melilla: conquises, jamais abandonnées

Articles les plus lus

1
Survol permanent, quadrillage au sol... le dispositif sécuritaire déployé à Fnideq déjoue toute tentative de franchissement collectif vers Sebta
2
Voie express Tiznit-Dakhla, la «Donald J. Trump Highway»: ils l’ont empruntée, ils en parlent
3
Sebta et Melilla: conquises, jamais abandonnées
4
Le dispositif d’alerte renforcé à Fnideq, le retour des migrants de Sebta se poursuit
5
Plage de Bouznika: 300 villas et cabanons sommés d’évacuer avant le 15 septembre
6
Algérie: humilié par le boycott massif des législatives, le régime se cache derrière le «dahdouhisme»
7
Demande à la poussière
8
Fnideq sous haute surveillance, accès aux abords de Bab Sebta interdit aux non-voyageurs
Revues de presse

Voir plus