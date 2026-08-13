Loin des caméras, les chiffres de l’OIM: comment l’exode silencieux des Algériens est devenu le premier vivier de la migration en Méditerranée

C’est un arbre médiatique monumental qui cache une forêt silencieuse. D’un côté, les images choc d’assauts massifs de Sebta, rapidement relayées en boucle, suivies du retour de la quasi-totalité de leurs auteurs. De l’autre, le clapotis discret de dizaines de pateras et autres go-fast filant sous les radars vers les Baléares ou Alicante, chargées de jeunes algériens qui ne reviendront jamais. Les dernières statistiques publiées ce 12 août par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) viennent de briser une idée reçue: en Méditerranée occidentale, le véritable raz-de-marée migratoire ne vient plus du Maroc, mais bien d’Algérie.

Une analyse attentive des données publiées impose d’emblée un constat géopolitique majeur: l’Algérie est désormais le tout premier fournisseur de l’immigration clandestine sur la route de la Méditerranée occidentale, surclassant largement le Maroc, pourtant séparé de l’Espagne par à peine 14 kilomètres. Pendant que l’attention médiatique européenne demeure hypnotisée par des franchissements terrestres, certes spectaculaires mais éphémères, la réalité est ailleurs.

Les données officielles de l’OIM actent une mutation profonde et structurelle: sur la période étudiée, l’Algérie a fourni à elle seule 42% des 5.647 arrivées enregistrées en Espagne, se hissant officiellement au rang de «premier pays d’origine» sur cet axe. En comparaison, la part du Maroc s’établit à 22%, soit quasiment la moitié du contingent algérien. Comme le souligne le rapport de l’OIM, bien que la majorité des traversées partait historiquement du Maroc, la tendance s’est irréversiblement inversée en 2025 et se confirme massivement en 2026, la plupart des candidats à l’émigration partent désormais d’Algérie.

Un flux méthodique et continu

L’analyse comparative des modes opératoires révèle deux logiques migratoires radicalement différentes. Côté marocain, le rapport pointe des franchissements terrestres à Sebta et Melilla (2.164 arrivées). Ces tentatives se caractérisent par leur nature discontinue: des assauts en grands groupes concentrés sur un temps très court. Toutefois, la réalité du terrain et le suivi des données montrent que ces épisodes ne débouchent pas sur une installation pérenne. À l’image des récents événements, la quasi-totalité des participants à ces assauts médiatisés retournent dans leurs foyers. L’OIM associe d’ailleurs la maîtrise relative de ces accès à la coopération renforcée entre Rabat et Madrid, matérialisée par la gestion conjointe des points de passage.

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À l’inverse, l’émigration algérienne obéit à une logique méthodique, quasi industrielle. Les embarcations venues d’Algérie, orchestrées par les mafias de passeurs, déploient une tactique de dispersion à grande échelle, déferlant sans distinction sur l’ensemble du littoral espagnol, des îles Baléares jusqu’aux côtes d’Almería, de Murcie et d’Alicante. Libérés des contraintes d’un point de passage unique, ces réseaux exploitent méthodiquement la moindre fenêtre météorologique favorable pour expédier en mer des contingents réguliers, opérant dans un silence quasi absolu qui contraste avec l’âpreté des opérations. Cette logistique maritime installe ainsi une dynamique sans retour: contrairement aux assauts terrestres où les migrants sont fréquemment interceptés, ceux qui prennent la mer depuis les côtes algériennes s’inscrivent dans une traversée définitive, alimentant un flux continu et unilatéral que rien ne semble actuellement en mesure d’endiguer.

La migration comme «soupape de sécurité»

L’un des enseignements les plus révélateurs du rapport concerne l’activité de contrôle aux frontières. Alors que la pression migratoire algérienne bat des records, les interceptions conduites par les forces navales algériennes se sont effondrées de 37% sur un an (seulement 1.002 interceptions entre janvier et avril 2026).

Ce désengagement sécuritaire pose la question de la responsabilité des autorités d’Alger. L’Algérie, pays riche en ressources hydrocarbures, fait face à des tensions socio-économiques internes majeures et à une jeunesse sans perspectives. Le régime semble utiliser cette migration clandestine comme une soupape de sécurité politique. Laisser partir une jeunesse désabusée permet d’évacuer la pression sociale interne et de prévenir tout risque d’explosion populaire ou de contestation politique. Diminuer l’effort de patrouille maritime permet de transférer le coût sécuritaire et humain de sa propre crise socio-économique vers la rive européenne.

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Une lecture stricte des données officielles masque néanmoins une réalité géographique bien plus complexe: si les statistiques de l’OIM enregistrent avec précision les arrivées sur le littoral espagnol en tant que porte d’entrée dans l’Union européenne, elles échouent à refléter la véritable destination finale de ce flux clandestin: la France. Pour l’écrasante majorité de ces migrants venus d’Algérie, la péninsule Ibérique ne constitue en effet qu’une simple étape technique, un point de transit rapidement dépassé grâce à un solide maillage communautaire.

Attirés par des réseaux familiaux préexistants, une proximité linguistique évidente et un historique migratoire profondément ancré, ces contingents font de la France leur cible prioritaire. Ce glissement crée un impact statistique largement sous-estimé: débarqués massivement à Murcie, Alicante ou dans les îles Baléares, ces voyageurs de l’ombre s’évaporent quasi instantanément au sein de l’espace Schengen pour rejoindre le territoire français, échappant ainsi aux radars d’évaluation de leur impact réel sur leur pays d’accueil final.

En se référant à la rigueur des lois statistiques, le constat est sans appel: c’est un exode massif, régulier et silencieux qui s’opère de l’Algérie vers la France via l’Espagne, masqué par la focalisation des médias sur d’autres points chauds de la Méditerranée. Le rapport de l’OIM de ce mois d’août 2026 remet l’église au milieu du village. Il démontre que l’image d’un Maroc «porte de l’Europe» surchargée masque la véritable réalité structurelle de la Méditerranée occidentale: un effondrement de la gouvernance interne en Algérie qui se traduit par un déversement continu de ses ressortissants vers l’Europe.