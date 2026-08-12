Sebta: face aux appels d’assaut massif, le Nord verrouillé avec un dispositif sécuritaire inédit

Depuis plusieurs jours, les forces publiques, la Sûreté nationale, la Gendarmerie royale et les Forces auxiliaires ont considérablement renforcé leurs procédures de contrôle et de prévention sur l’ensemble des axes routiers et des accès maritimes menant à la ville occupée de Sebta et ce, à l’approche du 15 août, date ciblée par des appels viraux à des franchissements collectifs clandestins.

Sur le terrain, la consigne est de neutraliser toute tentative d’infiltration ou d’assaut. Des barrages judiciaires et des points de contrôle stricts ont été déployés le long des ronds-points stratégiques reliant Belyounech, la province de Fahs-Anjra, ainsi que les voies d’accès à M’diq, Tétouan et leurs périphéries.

L’attention se concentre particulièrement sur les transports collectifs: grand taxis et autobus en provenance des différentes régions du Royaume font l’objet de fouilles minutieuses. L’objectif est d’intercepter à temps tout individu ou groupe suspect avant qu’il ne parvienne aux points de contact avec l’enclave.

Râtissages en forêt, interceptions et réacheminements

Parallèlement au dispositif routier, des patrouilles mixtes associant la Gendarmerie royale et les Forces auxiliaires mènent des opérations de peignage d’envergure au cœur des massifs forestiers adjacents à la barrière séparant Fnideq et Sebta, traditionnellement utilisés comme zones de repli ou de rassemblement par les candidats à l’émigration.

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Ces interventions proactives ont d’ores et déjà permis l’interpellation de dizaines de migrants en situation irrégulière, principalement issus d’Afrique subsaharienne. Conformément aux procédures administratives et logistiques en vigueur, ces derniers ont été transférés par bus vers plusieurs villes afin de désaturer la région du Nord.

À l’approche du 15 août, date ciblée par des appels viraux à des franchissements collectifs clandestins du préside occupé de Sebta, les autorités ont déclenché un plan sécuritaire d’une ampleur exceptionnelle. (S.Kadry/Le360)

La vigilance est également maximale sur la route nationale reliant Ksar Sghir, Belyounech et Fnideq. Les gendarmes y procèdent systématiquement à l’interpellation de tout suspect, marocain ou étranger, dont l’attitude ou le parcours laisse suspecter une tentative d’acheminement vers la bande côtière.

Illustration concrète de ce dispositif: le mardi 11 août 2026, les services de sûreté de Tétouan ont intercepté deux véhicules au niveau des barrages fixes érigés aux entrées de la ville. À leur bord se trouvaient plusieurs candidats à l’émigration clandestine. Sous la supervision directe du Parquet général compétent, une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les tenants et aboutissants de cette opération et identifier d’éventuels réseaux de passeurs.

Cette montée en puissance intervient à la suite de la circulation virale, sur diverses plateformes de réseaux sociaux, de messages anonymes incitant à organiser des assauts collectifs simultanés le samedi 15 août 2026.

Face à ces cyber-incitations à la violation des frontières, les gouvernorats et préfectures de Fnideq, Tanger et Tétouan ont hissé leur niveau de coordination inter-services. Il s’agit de prévenir tout débordement massif et d’assurer le maintien rigoureux de l’ordre public dans toute la région.

Des piliers d’acier plantés dans la Méditerranée

Le volet le plus spectaculaire de cette riposte se déroule sur le front de mer. Sous la supervision directe du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Younes Tazi, du gouverneur de la préfecture de M’diq-Fnideq et de haut responsables militaires de la zone, la ville de Fnideq est le théâtre de travaux techniques maritimes.

Sur la plage de Fnideq et aux abords immédiats du poste de passage, Le360 a assisté au renforcement de la grille métallique terrestre qui sépare les deux territoires et l’implantation de piliers en acier renforcé au milieu des eaux de la Méditerranée, disposés sur une ligne s’étendant entre 5 et 10 mètres depuis le rivage. Également en place, le tissage de fils barbelés et de réseaux de grillages neufs reliant ces poteaux sous-marins afin de bloquer physiquement toute tentative de passage à la nage autour de la jetée. Le tout, avec déploiement de dizaines de mètres de maillages métalliques supplémentaires directement au niveau de l’accès maritime du point de passage de Sebta.

Par ailleurs, et dans une déclaration faite par son porte-parole, le ministère de l’Intérieur a affirmé ce mercredi la mobilisation totale de ses services. La tutelle annonce le déploiement de mesures sécuritaires renforcées et d’engagements juridiques fermes pour contrer ces appels jugés dangereux et criminels.

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Afin de neutraliser les menaces à l’ordre public, les forces de l’ordre ont déjà procédé à l’arrestation de plusieurs individus soupçonnés d’incitation à la migration clandestine via internet. Ces suspects font actuellement l’objet d’enquêtes judiciaires menées sous la supervision du parquet compétent, indique l’Intérieur.

Appel aux autorités espagnoles

Le ministère souligne que la vigilance des forces de sécurité ne se limite pas à une date spécifique, mais s’inscrit dans un système de veille continue et adaptable aux abords des zones frontalières. Tout individu tentant de participer à ces franchissements illégaux sera immédiatement intercepté et exposé aux poursuites prévues par la loi.

Le ministère de l’Intérieur insiste sur le principe du partage des responsabilités face aux réseaux de traite des êtres humains. Dans ce cadre, le ministère invite expressément les autorités espagnoles à accélérer les procédures de rapatriement des mineurs non accompagnés présents à Sebta afin de les réintégrer au sein de leurs familles au Maroc, dans le respect de leur intérêt supérieur et en levant les blocages administratifs.

Les autorités ont réitéré l’importance stratégique du mécanisme de retour immédiat, dont l’efficacité a déjà été éprouvée sur le terrain, appelant à une coopération équilibrée et effective avec Madrid pour faire face durablement aux défis migratoires.