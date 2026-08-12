Taounate: une panne d’électricité paralyse le tribunal pendant une semaine

La coupure d’électricité de plusieurs jours a paralysé le fonctionnement de l’administration du tribunal de première instance de Taounate. «De jeudi jusqu’à mardi, tous les services, dont le fonctionnement est lié au courant électrique, ont été hors service», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 13 août.

La coupure d’électricité était due à la panne technique du transformateur de la bâtisse, précisent les sources du quotidien, faisant savoir qu’un technicien de la direction provinciale du ministère de la Justice a frôlé un accident fatal en tentant de réparer ladite panne. Le pire a été évité de justesse.

Cette panne, estiment les mêmes sources, a suspendu presque «90% des activités dans les bureaux et les salles d’audience», ce qui a aggravé l’encombrement des dossiers judiciaires déjà provoqué par les grèves des avocats qui protestent depuis plusieurs semaines contre la loi régissant leur profession.

Cette situation a poussé «la Chambre pénale des flagrants délits à ordonner le transfert des accusés détenus de la prison locale d’Aïn Aïcha, située à onze kilomètres de la ville, à la salle d’audience, alors qu’auparavant les procès se déroulaient à distance (audiences par visioconférence depuis les prisons)», indiquent les mêmes sources.

La panne d’électricité prolongée a également provoqué des désagréments pour les personnes qui avaient demandé des extraits de casier judiciaire en ligne via le portail officiel du ministère de la Justice ou directement auprès du tribunal.

De même, «la panne d’électricité en question a retardé d’une semaine la mise à jour du suivi officiel des procès, des affaires judiciaires et du calendrier des audiences sur le portail numérique du ministère de la Justice», ajoutent les sources du quotidien.