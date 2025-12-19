Panne électrique à Tabant: les autorités mobilisées pour rétablir le courant

À la suite d’un incident sur le réseau électrique, une coupure de courant a touché la commune de Tabant, dans la province d’Azilal, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un incident a provoqué une coupure de courant au niveau de la commune de Tabant, dans la province d’Azilal.

Les équipes de maintenance, en coordination avec les autorités locales, sont intervenues immédiatement pour diagnostiquer la panne et procéder aux réparations nécessaires.

L’opération, lancée dès la survenue de l’incident, visait à rétablir l’électricité dans les meilleurs délais et à garantir un retour du service dans des conditions totalement sécurisées pour les habitants. Les autorités ont souligné que toutes les mesures ont été prises pour minimiser les désagréments et assurer la sécurité des résidents pendant l’intervention.