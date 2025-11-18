Politique

Nouvelle génération de Programmes de développement territorial intégré: Azilal passe à l’action

Lors de la rencontre de concertation pour l’élaboration du Programme de développement territorial intégré, le 18 novembre 2025 à Azilal.

Azilal a abrité, ce mardi 18 novembre, une rencontre consacrée à la discussion des axes de la nouvelle génération des Programmes de développement territorial intégré.

Par La Rédaction
Le 18/11/2025 à 18h58

Une rencontre consultative s’est tenue ce lundi au siège de la préfecture de la province d’Azilal au sujet de l’élaboration de la nouvelle génération de Programmes intégrés de développement territorial, avec la participation d’élus, de représentants des secteurs gouvernementaux et des établissements publics concernés, ainsi que de la société civile.

Présidée par le gouverneur de la province d’Azilal, Hassan Zitoune, cette réunion s’inscrit dans le cadre des hautes orientations du roi Mohammed VI visant à mettre le citoyen au cœur des politiques publiques et à faire du développement territorial un moteur d’amélioration des conditions de vie de la population.

Lors de cette rencontre, le gouverneur a insisté sur la nouvelle approche adoptée, fondée sur une concertation élargie et l’implication de toutes les forces vives, à savoir instances élues, services extérieurs, université et associations. L’objectif est de dépasser la simple collecte de données pour construire un diagnostic territorial interactif, capable de refléter les besoins réels des habitants.

«Les futurs Programmes de développement territorial devront s’articuler autour de priorités jugées centrales, telles que la création d’emplois, l’amélioration des secteurs de l’éducation et de la santé, la gestion durable des ressources hydriques et la mise à niveau territoriale intégrée», a insisté le gouverneur.

Lire aussi : Santé, éducation et emploi: les principaux axes du futur programme territorial de Casablanca

Pour assurer la cohérence de ce dispositif, une commission de pilotage provinciale et une commission régionale superviseront l’ensemble du processus, en lien avec des équipes techniques thématiques chargées des différents axes prioritaires.

Les intervenants ont, pour leur part, souligné la nécessité d’une meilleure convergence des politiques publiques et d’un ciblage des investissements vers les secteurs prioritaires, en particulier dans les zones rurales et montagneuses où les disparités territoriales restent marquées.

Les acteurs locaux ont salué cette initiative qui reflète l’attention royale portée au développement territorial, tout en appelant à une gouvernance participative permettant de suivre et d’évaluer les projets afin de garantir leur durabilité et leur impact direct sur le quotidien des citoyens.

Par La Rédaction
#Azilal#Nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré#orientations royales

