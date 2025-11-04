Lancement des concertations pour le nouveau modèle de développement territorial intégré

De vastes concertations ont été lancées ce mardi dans plusieurs provinces du Royaume, marquant le coup d’envoi de la conception et de la préparation de la nouvelle génération des programmes de développement territorial intégré, initiée par le ministère de l’Intérieur conformément aux hautes orientations du roi Mohammed VI.

Ce chantier stratégique s’inscrit dans la continuité des efforts du Royaume pour repenser ses politiques publiques locales et renforcer la cohésion territoriale.

Lors de sa participation au «MAP Town Hall», le nouveau forum organisé par l’Agence Marocaine de Presse (MAP) sous le thème «Un développement territorial intégré pour un Maroc en essor», Jelloul Samsseme, wali-directeur général des collectivités territoriales au ministère de l’Intérieur, a souligné le caractère novateur de cette démarche.

Selon lui, la spécificité de ces programmes réside dans leur conception à l’échelle locale, à travers un processus participatif d’écoute et de concertation associant l’ensemble des acteurs concernés: citoyens, élus, administrations et société civile.

Cette phase de conception repose sur un diagnostic territorial précis, destiné à répondre aux besoins réels des populations. Le responsable a insisté sur la portée de cette approche singulière et innovante, qui place le citoyen au cœur du processus de développement, conformément à la vision éclairée du souverain.

Le déploiement effectif de cette nouvelle génération de programmes est prévu à partir du début de l’année 2026, marquant ainsi une nouvelle étape dans la modernisation de la gouvernance locale.

Réduire les disparités

Jelloul Samsseme a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité de renouveler les approches de développement pour atteindre les zones les plus vulnérables, conformément à la volonté royale. Il a appelé à l’élaboration de projets créateurs d’emplois durables et capables de renforcer la compétitivité des territoires.

Jelloul Samsseme, wali-directeur général des collectivités territoriales au ministère de l’Intérieur.

Les concertations ont débuté ce mardi dans les provinces de Safi, Tinghir, Meknès, Assa-Zag, Larache, Tata, Sidi Bennour, Béni Mellal et Salé. Elles se poursuivront mercredi 5 novembre dans celles d’Al Hoceïma, Youssoufia, Sefrou, M’diq-Fnideq, Sidi Ifni, Agadir et Settat, avant de s’étendre progressivement à l’ensemble des 75 provinces du Royaume.

Ces rencontres visent à impliquer véritablement toutes les parties prenantes, notamment les régions, considérées comme des acteurs essentiels dans la réussite de cette nouvelle étape du développement territorial.

Le ministère de l’Intérieur accorde une place centrale à la gouvernance et au suivi rigoureux des projets, grâce à l’usage d’outils numériques modernes. Une plateforme digitale nationale sera ainsi mise en service, permettant de suivre l’évolution des projets depuis leur conception jusqu’à leur réalisation. Cet outil sera accessible au grand public, renforçant la transparence et la participation citoyenne.

Le lancement de cette initiative s’inscrit dans la dynamique de développement continue que connaît le Maroc, portée par la vision audacieuse et moderniste du roi Mohammed VI. Cette vision s’est traduite, au cours des dernières années, par le déploiement de grands projets structurants ayant permis des avancées significatives sur les plans économique, social et infrastructurel.