Nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré: lancement imminent des concertations dans 75 provinces

«Conformément aux hautes orientations de SM le roi Mohammed VI, le Maroc lance une nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré. Ces programmes ont la particularité d’être conçus au niveau local dans un cadre de concertation et d’écoute associant tous les acteurs concernés (populations, élus, administrations et société civile)», a dit M. Samsseme à la presse, à l’occasion de sa participation au «MAP Town Hall», nouveau forum de l’Agence Maghreb arabe presse (MAP), organisé sous le thème «Un développement territorial intégré pour un Maroc émergent».

La phase de conception et d’élaboration va se baser sur un diagnostic territorial le plus proche possible des besoins des populations, a précisé M. Samsseme, ajoutant que de larges concertations vont être lancées dès la semaine prochaine dans les 75 provinces du Royaume.

Cette démarche «particulière et innovante» permet au Maroc, grâce à la vision éclairée du Roi, de continuer son avancée en plaçant le citoyen au cœur de cette démarche stratégique, a-t-il souligné, notant que la phase rapide de mise en œuvre de cette nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré se fera dès début 2026.

Dans une déclaration similaire, Mbarka Bouaida, présidente de l’Association des régions du Maroc, s’est arrêtée sur la forte mobilisation de tous les acteurs pour réussir l’expérience du développement dans les territoires, dans le cadre des chantiers de décentralisation et de déconcentration, conformément aux hautes directives du Roi.

Le Souverain n’a eu de cesse de souligner l’importance de la régionalisation avancée en tant que levier de la politique de proximité, a-t-elle ajouté, rappelant que le roi Mohammed VI réaffirme aujourd’hui la nécessité d’une conception du développement territorial notamment dans le monde rural et les zones de montagnes.

Elle a rappelé les différents défis à relever en la matière, en particulier le désenclavement, la création d’emplois et de la valeur ajoutée dans les territoires dans le cadre de la nouvelle politique de développement intégré, appelant, à cet égard, à s’inspirer des modèles réussis pour un Maroc émergent et tourné résolument vers l’avenir.

À son tour, Abderrahim Ksiri, membre du Conseil économique, social et environnemental, a souligné l’importance de ce forum de la MAP dans la mesure où il constitue une plateforme permettant de communiquer et de présenter les conclusions des différentes institutions aussi bien publiques que privées, dont le CESE, sur le potentiel, les défis et les réalisations du Maroc en matière de développement.

Fort de sa diversité et de la richesse de son capital humain et naturel, le Maroc dispose de tout le potentiel pour relever ces défis, a-t-il affirmé, ajoutant que le CESE planche sur une contribution à travers un document recueillant les recommandations pour définir les grands leviers à exploiter et la meilleure manière de relever ces défis, conformément aux hautes orientations royales.

Outre les grands projets structurants, il a souligné la nécessité de concevoir de projets adaptés aux territoires afin de tirer profit des fruits du développement intégré durable.

Le «MAP Town Hall», refonte du format traditionnel du Forum de la MAP, se veut un espace de dialogue approfondi et d’échanges constructions entre décideurs, experts et acteurs du développement au service d’un débat public éclairé et vertueux.

La première édition de ce nouveau rendez-vous a été marquée par la présence notamment du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et de plusieurs responsables et chefs d’établissements publics et privés ainsi que des représentants de médias.