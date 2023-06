Un gigantesque pôle urbain intégré en chantier au centre de Rabat

Fascinante, Rabat surprend également. Elle ne cessera jamais de le faire grâce aux multiples projets qui y voient le jour dans une belle harmonie générale.

Pour compléter ce beau tableau que constitue la capitale administrative du Royaume, Rabat sera dotée d’un nouveau pôle urbain cohérent et intégré aux dimensions impressionnantes. Il s’agit du projet Hay Rabat Andalous.

1,5 milliard de dirhams

Ce projet est piloté par la Société Hay Rabat Andalous (SHRA), filiale de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG). Il s’agit de mener à bien un gigantesque chantier érigé sur une superficie globale de 350.000 m2 située non loin du Palais royal, du site historique de Chellah et de la forêt Ibn Sina. «Face au Parc Hassan II, le site se trouve à la jonction de l’Avenue Mohammed VI, de la nouvelle rocade urbaine et de l’Avenue Tadla», lit-on dans des documents officiels de la filiale de la CDG.

Le problème de l’assiette foncière résolue puisqu’il s’agit, en grande partie, des terrains d’une ancienne base militaire (la fameuse base 150), le promoteur qui sera retenu pour construire ce pôle devra respecter le cachet urbanistique de la capitale en harmonie avec des édifices-phares comme le siège de la Banque centrale, de la grande poste et de la BNDE.

Pour une première phase, l’aménageur-développeur, soit la SHRA, maître d’ouvrage du projet, vient de lancer un appel à manifestation d’interêt (AMI) pour des études architecturales.

Le coût du projet, pour le volet construction, est estimé à 1,5 milliard de dirhams. Une estimation arrêtée en ce mois de juin, mais qui pourrait être révisée en cours de route.

La belle vie dans une belle ville

Hay Rabat Andalous sera bâtie sur une superficie plancher de 100.000 m2 avec une façade qui court sur 1 kilomètre.

Le projet prévoit un hôtel de standing avec une salle de conférences, une zone à usage mixte comprenant des activités commerciales, de restauration, de loisirs ainsi que des plateaux bureaux, une zone d’habitat collectif sous forme d’appartements et une zone d’habitat individuel sous forme de villas isolées.

L’idée du projet de Hay Rabat Andalous ne date pas d’hier. La preuve: l’étude circulation (accès, stationnement, fluidité du trafic…) a été bouclée en 2017 par le cabinet Transitec.

«Il fallait prendre le temps nécessaire pour ne rien laisser au hasard», commente une source qui suit ce projet de très près. Quant aux délais de lancement et de réalisation des travaux, rien n’a encore été fixé. Il faut d’abord attendre le résultat de l’AMI concernant les études architecturales qui sera connu en juillet, puis d’autres appels d’offres en plusieurs lots pour le reste du processus.