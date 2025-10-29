Vers un développement territorial intégré au Maroc: première édition du MAP Town Hall

Lors de la première édition du forum «MAP Town Hall» organisé par l’Agence Maghreb presse (MAP), le 29 octobre 2025. (Y.Mannan/Le360)

Suivant les orientations royales sur la nécessité de développer désormais les territoires afin que le Maroc n’avance plus à «deux vitesses», l’Agence Maghreb presse (MAP) s’est démarquée en organisant dans un grand palace de Rabat la première édition d’un forum inédit placé sous le thème «Un développement territorial intégré pour un Maroc émergent».

Trois spécialistes du domaine, pas des moindres, ont animé cette session en présence d’une forte assistance. Il s’agit de Jelloul Semsam, wali et directeur des collectivités locales, Mbarka Bouaida, présidente de la région de Guelmim-Oued Noun et de l’Association des douze régions du Maroc, et Abderrahim Ksiri, membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

La MAP a d’ailleurs procédé à une refonte complète du format traditionnel de ses rencontres, en lui offrant un espace plus moderne, rappelant le décor des plus grandes émissions télévisées internationales. Cette première édition, organisée dans un hôtel de luxe, a été baptisée «MAP Town Hall», un concept voulu comme un espace de dialogue convivial entre décideurs, experts et acteurs, au service, selon l’agence marocaine de presse, «d’un débat public éclairé et vertueux».

Le thème choisi a été bien accueilli par l’assistance. Jelloul Semsam a exprimé la disponibilité de son département à fournir «l’expertise nécessaire dans l’approfondissement des connaissances dans ce domaine».

Depuis que le Maroc a commencé à s’intéresser à ses régions, l’État les a dotées d’un budget global d’investissement de 360 milliards de dirhams. Ces régions, qu’il faut désormais développer, comptent 90.000 élus et 30.000 fonctionnaires dans les différents bureaux des collectivités, selon le wali, qui a par ailleurs exposé les principaux axes sur «les modèles de financement».

Mais le point sur lequel il a particulièrement insisté concerne la décentralisation, qualifiée de voie idoine pour réussir la régionalisation avancée.

De son côté, Mbarka Bouaida a présenté l’expérience de sa région de Guelmim-Oued Noun, qualifiée de «porte du Sahara». Elle a rappelé que le roi Mohammed VI a développé les provinces sahariennes au point qu’elles affichent aujourd’hui «le plus élevé taux de croissance par rapport aux autres régions».

Cependant, a-t-elle ajouté, «il existe encore des défis de désenclavement. La route Tiznit-Dakhla et le port atlantique constituent un pont vers l’Afrique».

Enfin, Abderrahim Ksiri, représentant du CESE, a insisté sur le rôle essentiel des territoires dans le développement national, estimant que ces espaces recèlent «des potentialités naturelles et humaines considérables». Il a mis en avant l’apport décisif des investissements dans la dynamisation locale et la cohésion régionale.

En plaçant le débat sur la territorialité au cœur de son nouveau format, la MAP semble vouloir accompagner, voire accélérer, la dynamique de régionalisation avancée voulue par le Royaume. Ce premier MAP Town Hall marque ainsi une étape symbolique vers un Maroc équilibré, où chaque région deviendrait un véritable levier d’émergence.