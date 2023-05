Qui est Fouad Arif, le nouveau patron de l’agence MAP?

Fouad Arif, que le Souverain a nommé, vendredi, directeur général de l’agence Maghreb Arabe Presse (MAP), est titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de l’Ecole supérieure de traduction Roi Fahd de Tanger, obtenu en 1993.

Conseiller du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger depuis 2019, Fouad Arif a entamé sa carrière de journaliste à l’agence MAP qu’il a intégrée en 1994 avant d’accéder à différents postes de responsabilités au sein de cette même agence.

Il a ainsi occupé les postes de rédacteur en chef international, avant d’être nommé chef du bureau de l’agence à Paris (2008-2009), puis à Washington en 2009.

Avec le lancement par la MAP de sa politique des pôles internationaux, Fouad Arif était le premier directeur du pôle Amérique du Nord (2013-2018) avec siège à Washington et plusieurs correspondants à New York, au Canada, au Mexique, à Saint-Domingue et à Panama City.

Fouad Arif, qui a été élu en 2018 secrétaire général du National Press Club (NPC) de Washington, l’une des plus prestigieuses organisations de presse dans le monde, fondée en 1908, a interviewé plusieurs personnalités politiques américaines de haut rang, dont Hillary Clinton et Colin Powell.