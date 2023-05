Qui est Mohamed Benyahya, nouveau DG de l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique?

Nouvelle consécration pour Mohamed Benyahya. Ce dernier qui était, depuis 2022, secrétaire général par intérim du ministère de la Transition énergétique et du développement durable (département de la Transition énergétique), occupera désormais les fonctions de DG de l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE). Nommé par le roi Mohammed VI lors du Conseil des ministres de ce vendredi 19 mai, il remplace à ce poste Said Mouline, nouveau DG de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.

L’environnement, un sujet qui lui tient à coeur. Une passion qu’il a développé après l’obtention de son doctorat en sciences de l’environnement, spécialité écotoxicologie, au Centre de recherches écologiques de l’Université de Metz , en 1991, et d’un DEA en Toxicologie de l’environnement, de l’Institut européen d’écologie (Metz, France).

Il retourne au Maroc pour entamer, en 1993, sa carrière administrative au Sous-secrétariat d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur, chargé de l’environnement. Très vite, il enchaîne les nominations. Benyahya devient chef de la Division de la programmation et du suivi des projets au ministère chargé de l’Environnement de 1996 à 1999, avant d’occuper le poste de chef de la Division du partenariat au ministère chargé de l’Aménagement du territoire, de l’environnement, de l’urbanisme et de l’habitat de 2000 à 2004.

En 2007, il fut conseiller en développement durable auprès de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement. Un an plus tard, en 2008, il est nommé chef de division du Budget et des ressources humaines au secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’environnement. De 2008 à 2017, Benyahya occupe le poste de directeur du Partenariat, de la coopération et de la communication au secrétariat d’Etat chargé du développement durable, avant d’être promu secrétaire général du département du Développement durable en 2017.

Mohamed Benyahya a également représenté le Royaume dans de grands rendez-vous internationaux, comme lors de la COP 21 sur le climat qui s’est déroulée à Paris en 2015, en tant que négociateur en chef de la délégation marocaine. Lors de la COP 22 de 2016 à Marrakech, il était membre du comité de pilotage en charge du pôle Side-Events.

Le nouveau DG de l’AMEE n’est donc pas en terrain inconnu. Il pourra s’appuyer sur sa forte expérience pour permettre au Maroc de consolider son ambitieuse politique de transition énergétique.