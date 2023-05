Said Mouline, nouveau DG de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques

Saïd Mouline, directeur général de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques. MAP

Passionné des énergies renouvelables, Saïd Mouline se voit confier une nouvelle mission hautement stratégique. Il vient d’être nommé par le roi Mohammed VI à la tête de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), établissement public créé en 2014, chargé de la réglementation et du contrôle des activités mettant en jeu des sources de rayonnements ionisants.

Le choix de Saïd Mouline pour prendre les rênes de cette institution n’est pas fortuit. Ce natif de Rabat a derrière lui une vaste expérience qui touche aux domaines d’intervention de L’AMSSNuR. Ingénieur spécialisé dans les secteurs de l’énergie et de la protection de l’environnement, il est diplômé de l’Institut national polytechnique de Grenoble et de l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie.

Lire aussi : Le Roi préside un Conseil des ministres, voici ce qui y a été décidé

De 1989 à date d’aujourd’hui, Saïd Mouline a occupé plusieurs postes et fonctions de haut niveau. D’abord en tant que conseiller du ministre de l’Energie et des mines en 1989, puis, directeur scientifique et technique au Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) en 1992. Il a également occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du groupe Finance.com, toujours dans le domaine de l’énergie et de l’environnement. Ensuite il a été chargé du programme Qualit’air à la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement et a été consultant pour plusieurs institutions de renommée internationale (Banque Mondiale, SFI, PNUD, WLPGA, GIZ, KfW…).

Saïd Mouline a aussi été conseiller du président du groupe OCP, en charge du développement durable avant de rejoindre, en tant que directeur général, l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE).