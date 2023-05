Ghassane El Machrafi prend les rênes de l’Agence marocaine du développement de la logistique

Nommé ce vendredi 19 mai 2023 par le roi Mohammed VI, Ghassane El Machrafi prend désormais la direction de l’Agence marocaine du développement de la logistique, véritable levier stratégique pour le développement économique du pays.

Doté d’une solide formation universitaire, Ghassane El Machrafi est titulaire d’un bachelor of science, obtenu à l’Université Al-Akhawayn. Il a ensuite poursuivi ses études à l’École nationale supérieure des télécommunications de Paris (Télécom Paris), où il a décroché un diplôme d’ingénieur d’Etat. Cette formation pluridisciplinaire lui a conféré une expertise technique et une compréhension approfondie des enjeux liés aux infrastructures et aux systèmes de communication.

Tout au long de sa carrière, Ghassane El Machrafi a occupé des postes de responsabilité qui lui ont permis de développer des compétences solides dans la gestion de projets et le développement stratégique. Au sein du ministère du Tourisme et de l’artisanat (janvier 2008 - mars 2010), il a brillamment piloté le projet «Biladi Plan», axé sur le développement de stations touristiques dédiées au tourisme national. Cette expérience lui a permis de développer ses compétences en gestion de projets et de se familiariser avec les défis spécifiques du secteur du tourisme.

En tant que directeur du développement à la Société générale des travaux du Maroc (mars 2010-avril 2013), Ghassane El Machrafi a joué un rôle clé. Sa vision stratégique et sa capacité à identifier les opportunités de croissance ont permis à l’entreprise de consolider sa position sur le marché de la construction. En effet, sa capacité à gérer des investissements stratégiques et à prendre des décisions pertinentes a été mise en valeur dans ce rôle exigeant. Il s’est également engagé auprès du groupe médiatique de renom au Maroc, FC Communication, où il a occupé le poste de directeur des actifs (avril 2013-mars 2016).

Ghassane El Machrafi a également occupé, depuis 2016, plusieurs postes de responsabilité au sein du Groupe Wana Corporate-Inwi. Son rôle de Chairman de Inwi Money (juin 2018-juin 2022) a véritablement marqué sa carrière. Pendant quatre ans, il a dirigé ce projet avec brio, agissant même en tant que CEO par intérim en 2021 pour mener une revue stratégique et une refonte du modèle opérationnel.

Il a aussi occupé le poste de directeur de l’audit interne, des risques et du contrôle interne au sein de Inwi Money (janvier 2020-décembre 2021), démontrant ainsi sa polyvalence et sa capacité à occuper différents rôles au sein d’une même entreprise.

Avec sa nomination en tant que directeur général de l’Agence marocaine du développement de la logistique, Ghassane El Machrafi se voit confier une responsabilité cruciale dans la promotion et le développement du secteur logistique au Maroc. Son parcours impressionnant et son expertise polyvalente font de lui un choix judicieux pour ce poste de haute importance.