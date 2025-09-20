Politique

Le PPS lance sa Vision 2030 pour le développement des «régions oubliées de la Coupe du monde»

Nabil Benabdallah, secrétaire général du PPS, à Rabat le 20 septembre 2025. (Y.Mennan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 20/09/2025 à 15h02

VidéoLe Parti du progrès et du socialisme (PPS) a présenté ce samedi à Rabat son initiative «Vision 2030», sous le slogan «Gagnons ensemble». L’objectif est d’étendre la dynamique de développement liée aux préparatifs de la Coupe du Monde 2030 aux régions isolées du pays.

Le secrétaire général du PPS, Nabil Benabdallah, a lancé «Vision 2030», une initiative visant à alerter le gouvernement sur les régions reculées qui pourraient être exclues du développement lié au Mondial 2030.

Selon lui, la dynamique de construction d’infrastructures routières, hôtelières et de transport, enclenchée pour la Coupe du Monde co-organisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, ne doit pas laisser de côté ces territoires.

Le numéro un du PPS a exhorté les jeunes militants, présents en masse au siège du parti à Rabat, à mener des campagnes de sensibilisation pour défendre la cause des populations des régions enclavées afin que les autorités publiques et locales en accélèrent le rythme de développement. «Ensemble, nous gagnerons à la fois les régions privilégiées (par la Coupe du monde, ndlr) et les régions en quête de progrès», a scandé le dirigeant socialiste.

Lire aussi : Vidéo sur le Mondial 2030: la HACA rejette les plaintes du PPS, du MP et du PJD

Abordant les législatives de 2026, le secrétaire général du PPS a appelé à la mobilisation de ses troupes à travers les sections régionales du parti: «Prenez des initiatives, militez et soyez présents auprès des gens car nous sommes un parti crédible», a ajouté le chef du parti qui a donné les détails de ce programme.

Nabil Benabdallah n’a pas omis d’étriller le gouvernement, notamment le RNI, parti majoritaire, dont il a dénoncé certaines actions et le risque «d’achat des voix» lors du scrutin prochain.

#PPS#Nabil Benabdallah#Législatives#Coupe du monde 2030

Médias

Vidéo sur le Mondial 2030: la HACA rejette les plaintes du PPS, du MP et du PJD

Politique

Réforme de l’enseignement supérieur: le PPS réclame une réunion d’urgence de la commission parlementaire

Politique

Législatives 2026: les 7 axes de réforme du code électoral du PPS

Politique

Emploi des jeunes: un cadre du PPS appelle à des réformes structurelles

