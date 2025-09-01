Politique

Législatives 2026: les 7 axes de réforme du code électoral du PPS

Nabil Benabdallah, secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), à Rabat, le 1er septembre 2025. (Yassine Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 01/09/2025 à 18h36

VidéoLe Parti du progrès et du socialisme (PPS, opposition) a présenté ce lundi 1er septembre 2025 à Rabat les sept axes et les 72 mesures qu’il préconise pour la réforme du code électoral à l’approche des prochaines législatives.

Le numéro un du PPS, Nabil Benabdallah, a salué l’engagement du ministère de l’Intérieur qui a fait part de son intention «à s’attaquer à toutes les pratiques préjudiciables qui ont affecté le processus électoral, ce qui implique une neutralité active de l’administration».

Parmi les défis à surmonter, a-t-il dit, «la réforme véritable de l’espace électoral à tous les niveaux pour parvenir à une transition effective et définitive vers une vie démocratique et institutionnelle saine, exempte de pratiques corrompues et destructives».

Sur ce dernier point, le parti du Livre réclame la criminalisation de l’usage de l’argent «sale» et l’interdiction à toute personne suspectée d’être mêlée à des affaires judiciaires ou scandales liés à la corruption ou autre, de se porter candidate aux élections législatives de 2026. «Le plus grave danger c’est de laisser la puissance de l’argent déterminer les résultats des élections», a-t-il estimé.

Autre préoccupation du PPS, la défection des jeunes de la politique, contre laquelle Nabil Benabdallah a souligné la nécessité de renforcer la confiance de la société dans les affaires politiques du pays.

Parmi les propositions du PPS figurent notamment la révision du registre électoral et le découpage administratif. Le parti appelle à redéfinir les attributions des bureaux de vote, à instaurer la carte d’identité nationale (CIN) comme seul document de vote à la place de la carte d’élection et numériser l’ensemble du processus électoral par voie électronique. Dans le mémorandum, le PPS souhaite le maintien du mercredi comme jour de scrutin ou choisir un autre jour de la semaine à l’exception du vendredi ou du weekend.

Lire aussi : Législatives 2026: le PJD dévoile ses principales propositions de réforme du code électoral

Le parti socialiste s’est prononcé en faveur de la représentation proportionnelle actuellement en vigueur. Un des points importants qu’il recommande a trait au droit des Marocains résidant à l’étranger de se présenter comme candidats aux élections.

«Il faut créer des circonscriptions électorales spéciales pour les RME proportionnellement à leur répartition à l’étranger», lit-on dans le mémorandum qui suggère aussi un retour de la liste nationale des jeunes (hommes et femmes), la hausse de la représentativité de la femme dans les régions et le Parlement, ainsi que de revoir le financement du département de l’intérieur. «Nous voulons donner un nouvel élan au processus démocratique», a conclu le mémorandum.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 01/09/2025 à 18h36
#Législatives#Opposition#Élections

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Législatives 2026: les partis politiques entre «rente» des quotas et appels au renouveau

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Législatives 2026: le PJD dévoile ses principales propositions de réforme du code électoral

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Partis politiques: le débat sur la numérisation du processus électoral relancé

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Lois électorales: le débat sur la participation des MRE refait surface

Articles les plus lus

1
Des Marocains formidables
2
Tebboune, invisible et inaudible malgré tout
3
Transport urbain à Fès: intenable, la crise persiste
4
Comment Alger a sciemment marginalisé la Ligue arabe dans la fabrique de la cause sahraouie
5
Pourquoi François Mitterrand a «reconnu» le Polisario en 1977, manœuvre qui a influencé la gauche française
6
Opération Marhaba 2025: des adieux émouvants à l’aéroport d’Oujda-Angad
7
Le Monde à l’envers
8
Le Maroc mérite mieux qu’un récit paresseux!
Revues de presse

Voir plus