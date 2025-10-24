Santé: entrée en service de 49 centres dans 9 régions

Le lancement de ces nouveaux établissements intervient en application des hautes orientations du roi Mohammed VI visant à parachever la réforme du système national de santé, a souligné le ministère dans un communiqué.

En outre, le lancement des services de ces nouvelles structures s’inscrit dans le cadre de la poursuite du programme gouvernemental de réhabilitation des établissements de soins de santé primaires, qui prévoit la reconstruction, la modernisation et l’équipement de 1.400 centres de santé répartis sur l’ensemble des provinces du Royaume, a précisé le ministère, ajoutant que cette initiative s’inscrit également dans la stratégie nationale visant à réduire les disparités territoriales en matière d’accès aux services de santé.

Ces établissements de nouvelle génération, relevant des soins de santé primaires, ont pour vocation de renforcer l’offre de soins dans les provinces des 9 régions, de rapprocher les services de santé de base des populations bénéficiaires et de répondre à la demande croissante en soins, tout en améliorant la qualité, l’accessibilité et les conditions d’accueil et d’orientation des usagers.

Afin d’accompagner la mise en œuvre des services de soins de santé dans les régions concernées et de garantir une mise en service effective de ces centres, une équipe professionnelle composée d’environ 230 cadres de santé, comprenant des médecins, des infirmiers et des techniciens, a été mobilisée pour assurer des prestations de qualité au bénéfice de la population.

Il s’agit de la région Souss-Massa, qui bénéficiera des services de 6 nouveaux centres de santé, répartis entre Taroudant (5), Tiznit (1) et Agadir Ida Outanane (1).

Au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra, l’offre de soins s’est renforcée avec la mise en service de 2 centres de santé à Rabat. Dans la région Drâa-Tafilalet, deux centres de santé à Tinghir ont ouvert leurs portes à la population, tandis que dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra, un dispensaire à Laâyoune est entré en service.

Dans la région de Marrakech-Safi, la population bénéficie désormais des services de 11 centres de santé urbains et ruraux, répartis entre Marrakech, Essaouira et Al Haouz. Quant à la région de Béni Mellal-Khénifra, ces centres sont répartis entre Khénifra (3), Béni Mellal (1) et Khouribga (1).

Au niveau de la région Casablanca-Settat, 8 établissements de santé ont été mis en service au profit des populations locales, répartis entre Nouaceur (6), Mohammédia (1) et Settat (1).

Dans la région de l’Oriental, 10 centres ont ouvert leurs portes à Nador (8), Driouch (1) et Figuig-Bouarfa (1), fait savoir la même source, ajoutant que la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a vu son offre de soins renforcée par l’ouverture de 4 centres, répartis entre Al Hoceïma (3) et Tanger-Assilah (1).

Ces centres, précise la même source, offriront un panier complet de soins comprenant les consultations médicales générales, les soins infirmiers, le suivi des maladies chroniques, notamment le diabète et l’hypertension artérielle, ainsi que la santé maternelle et infantile, la santé scolaire, la sensibilisation et l’éducation pour la santé, en plus de la veille épidémiologique et des services de santé mobile.